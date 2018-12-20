Українська телеведуча розповіла про новорічні плани, традиції і мрії

Фото: Неля Шовкопляс (прес-служба 1+1)

Неля Шовкопляс виховує чотирирічних хлопчиків-двійнят

Ведуча ранкового шоу Сніданок з 1+1 Неля Шовкопляс - щаслива дружина і мама чотирирічних хлопчиків-двійнят. Телезірка розповіла RBC-LITE, як вона планує зустрічати Новий рік, а також про свої сімейні святкові традиції, дитячі мрії і подарунки для близьких.

Неля зазначила, що діти дуже люблять прикрашати ялинку і з нетерпінням чекають подарунків.

Розкажіть, як плануєте святкувати Новий рік і з ким?

- Якщо чесно, поки ще ніяк не планую. Я навіть не підозрюю, де ми будемо зустрічати Новий рік. Однозначно – з сім'єю. А де саме, в Києві чи ми поїдемо до батьків у Барвінкове (Харківська область, – прим.ред.) – не знаю. Я думаю, ми з чоловіком в самий останній момент вирішимо, куди поїдемо, і як ми будемо відзначати.

Які у вас є новорічні сімейні традиції?

- Новорічні сімейні традиції у нас, напевно, як і у всіх — це обов'язково поставити і нарядити ялинку разом з дітворою, прикрасити будинок, щоб було красиво, затишно, та створити новорічний настрій. Синочкам, Тимофію і Матвію, це дуже подобається. І вони дуже люблять, коли ми 31-го числа розвішуємо новорічні червоні чобітки. Хлопчаки вже розуміють, що туди повинні покласти подаруночки, і тому вранці радісно біжать і швиденько перевіряють, що їм принесли, розгортають і дивляться подарунки. Ось це, напевно, єдина така традиція. Звичайно ж, традиційно трошки готуємо олів'є (сміється).

Фото: Неля Шовкопляс (прес-служба 1+1)

А що даруєте один одному з чоловіком і дітям?

- Дітям — те, що вони хочуть. В основному це якісь іграшки, те, що їм подобається. А один одному з чоловіком — кожен замовляє собі те, що йому дійсно хочеться. Я, якщо чесно, ще нічого не вибирала ні собі, ні чоловікові.

А в дитинстві перед Новим роком про що ви мріяли, що хотіли отримати від батьків?

- У мене не було якихось конкретних мрій саме на Новий рік. Я була рада в принципі будь-якому подарунку, не знаю. М'які іграшки, щось смачненьке, бенгальські вогні — це взагалі було таке саме цікаве розвага на Новий рік. У моєму дитинстві мені було досить просто: коробочки з цукерками і якоїсь гри, щоб відчувати себе щасливою.

Фото: Неля Шовкопляс (прес-служба 1+1)

А взагалі любите Новий рік?

- Так, я люблю Новий рік. Я люблю зиму. Мені взагалі подобається вся ця атмосфера. І для мене новорічна ніч це, коли хочеться лягти перед телевізором, включити "Гаррі Поттера", взяти келих шампанського з мандаринами і просто спокійно лежати і дивитися. І бачити поряд, як ялинка мерехтить, як малюки сплять. А ти сидиш, спокійно дивишся фільм. Ось це ось моя асоціація з Новим роком. Для мене це ідеальний Новий рік. Причому, це вже щорічно така традиція — дивитися "Гаррі Поттера" і просто лежати перед телевізором, нікуди не поспішати, не бігти. Чомусь останнім часом не особливо подобаються гучні компанії або десь блукати по місту, гуляти до ранку. От мені подобається більше в домашніх умовах зустрічати Новий рік.

Нагадаємо, Олександр Скічко поділився курйозної новорічної історією.

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До речі, напередодні свят Юрій Горбунов розповів RBC-LITE про плани на Новий рік, святкові традиції їх сім'ї, а також, що він збирається подарувати своїм близьким, про свої дитячі мрії і ставлення до Різдва та інших свят.

Відео: РБК-Україна