"Українська Ріанна": фанати Каменських відреагували на її різку зміну іміджу

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських здивувала шанувальників яскравим кольором волосся

Популярна українська співачка Настя Каменських збентежила своїх фанатів різкою зміною іміджу.

Під час чергового прямого ефіру вокального шоу "Х-фактор" 32-річна зірка з'явилася з вогненно-червоними волоссям.

Відповідними знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото зірку можна побачити у вбранні в тон нового кольору волосся.

На зірці була шкіряна міні-сукня червоного кольору, яка зробило образ ще більш виразним.

"Сьогодні у нас ефір, присвячений дев'яностим і двотисячним. Цей сезон дуже сильний. Кожен учасник особливий і неповторний", - написала у мережі Настя.