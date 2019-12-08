"Українська Ріанна": фанати Каменських відреагували на її різку зміну іміджу

Настя Каменських здивувала шанувальників яскравим кольором волосся
Популярна українська співачка Настя Каменських збентежила своїх фанатів різкою зміною іміджу.
Під час чергового прямого ефіру вокального шоу "Х-фактор" 32-річна зірка з'явилася з вогненно-червоними волоссям.
Відповідними знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото зірку можна побачити у вбранні в тон нового кольору волосся.
Друзі, дивуйтесь #xfactor? Я чекаю вас на @xfactorstb Сьогодні у нас ефір, присвячений 90-х та 2000Цей сезон надзвичайно сильний. Кожен учасник особливий і неповторний. Голосуйте за щирого та харизматичного Атнона Вельбоя @a.wellboy та за емоційного та артистичного Артема Забеліна @zzabelin ! Їм надзвичайно потрібна ваша підтримка, адже в шоу #xfactor все вирішуєте ви! Після того, як відправите смс напишіть, що думаєте про виступ моєї команди? Чий номер і пісня вам найбільше сподобались?
На зірці була шкіряна міні-сукня червоного кольору, яка зробило образ ще більш виразним.
"Сьогодні у нас ефір, присвячений дев'яностим і двотисячним. Цей сезон дуже сильний. Кожен учасник особливий і неповторний", - написала у мережі Настя.