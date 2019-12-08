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"Українська Ріанна": фанати Каменських відреагували на її різку зміну іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.12.2019 - 10:15
"Українська Ріанна": фанати Каменських відреагували на її різку зміну іміджу
Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських здивувала шанувальників яскравим кольором волосся

Популярна українська співачка Настя Каменських збентежила своїх фанатів різкою зміною іміджу.

Під час чергового прямого ефіру вокального шоу "Х-фактор" 32-річна зірка з'явилася з вогненно-червоними волоссям.

Відповідними знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото зірку можна побачити у вбранні в тон нового кольору волосся.

Друзі, дивуйтесь #xfactor? Я чекаю вас на @xfactorstb Сьогодні у нас ефір, присвячений 90-х та 2000Цей сезон надзвичайно сильний. Кожен учасник особливий і неповторний. Голосуйте за щирого та харизматичного Атнона Вельбоя @a.wellboy та за емоційного та артистичного Артема Забеліна @zzabelin ! Їм надзвичайно потрібна ваша підтримка, адже в шоу #xfactor все вирішуєте ви! Після того, як відправите смс напишіть, що думаєте про виступ моєї команди? Чий номер і пісня вам найбільше сподобались?

Допис, поширений NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

На зірці була шкіряна міні-сукня червоного кольору, яка зробило образ ще більш виразним.

"Сьогодні у нас ефір, присвячений дев'яностим і двотисячним. Цей сезон дуже сильний. Кожен учасник особливий і неповторний", - написала у мережі Настя.

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