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"Українська принцеса": Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.08.2019 - 11:44
"Українська принцеса": Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка виконала гімн України в рамках урочистих заходів у Києві

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка днями порадувала своїх численних шанувальників відвертим кліпом "Вабити", взяла участь у святкових заходах з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня. Співачка разом з іншими виконавцями заспівала гімн України, причому зробила це у вельми незвичайній локації - на даху київської консерваторії. Для такого важливого виступу артистка вибрала розкішне дизайнерське вбрання білого кольору - зазначимо, що саме цей колір був домінуючим у святі 2019 року, символізуючи чистоту і надію.

На своїй сторінці в Instagram Кароль опублікувала кілька фото, які дозволяють в деталях розглянути її ефектний образ. Тіна блищала в пишній сукні від бренду Ashi Studio з довгим шлейфом і розрізом спереду. Глибокий виріз асиметричного крою відкриває одне плече артистки.

&quot;Українська принцеса&quot;: Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності&quot;Українська принцеса&quot;: Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Доповнюють лук босоніжки на шпильці, розпущене волосся, дизайнерські прикраси та фірмова червона помада.

&quot;Українська принцеса&quot;: Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності

&quot;Українська принцеса&quot;: Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День НезалежностіФото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Так, шию співачки прикрашала золота прикраса від українського бренду у вигляді колосків, виконаного у синьо-жовтій гамі в колір прапора України, а на руці було кільце з синіх і жовтих дорогоцінних каменів.

&quot;Українська принцеса&quot;: Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності&quot;Українська принцеса&quot;: Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності&quot;Українська принцеса&quot;: Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники Кароль обсипали її хвилею компліментів, а також вітають з Днем Незалежності. Деякі порівняли її з принцесою або ж нареченою.

  • Як же тобі неймовірно йдуть білі сукні
  • КОРОЛЕВААА
  • Прям наречена
  • Який ніжний образ
  • Вав, як наречена
  • Королева пішла
  • Наша незалежна Тинуся
  • Принцеса балу
  • Городость України!
  • Неповторна
  • Українська принцеса
  • Зефиркааа
  • Дуже ніжна і красива

&quot;Українська принцеса&quot;: Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Співачка також опублікувала відео свого виступу.

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль умилила мережу кумедним відео з 10-річним сином Веніаміном, в якому хлопчик підтримує маму перед виходом кліпу Вабити і заодно її вчить англійської мови.

Безстрашна Тіна Кароль репетирує гімн України на даху багатоповерхівки (фото) Сексапільна Тіна Кароль спокушає молодих красенів у новому кліпі "Вабити"
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