Українська поп-зірка їде в США: можливо, це назавжди

Співачка Jerry Heil, яка нещодавно похвалилася целюлітом на стегнах , зібралася в США. Вже незабаром Яна Шемаєва може виїхати з України заради освоєння нових горизонтів творчої діяльності, наприклад, заради підкорення Голлівуду.

Фото: Jerry Heil зібралася в США (instagram.com/thejerryheil)

За словами музичного експерта, Jerry Heil зараз переживає дуже цікавий період свого життя. Зокрема, зірка "прощається зі старим і шукає себе нову".

Ясинський вважає, що вона складає пісні українською мовою по-новому, так, як ніхто в нашій країні цього ще не робив.

"Вона дорослішає і розвивається швидше, ніж змінюється соціум навколо. Тому ми вирішили, що Jerry Heil відправиться в США на навчання в Берклі (Каліфорнійський університет в Берклі - ред.) на композиторське відділення, побувати в тому середовищі з музикантами, композиторами, продюсерами, сонграйтерами", - поділився продюсер.

Фото: Jerry Heil зібралася в США (instagram.com/thejerryheil)

При цьому він не виключає того, що Яна може залишитися за океаном, щоб продовжувати свою кар'єру там. Всі дані для підкорення західного шоу-бізу у неї є.

"Я хочу, щоб вона поварилась там і повернулася з чимось новим, або, можливо, там і залишилася. Тому що Jerry Heil - людина унікального обдарування, яка може домогтися успіху набагато більшого, ніж ми можемо собі уявити", - підсумував Ясинський.

Фото: Jerry Heil зібралася в США (instagram.com/thejerryheil)

Також Михайло згадав, як Яна відмовилася від співпраці з продюсерами.

"Ще в 2019 році Jerry Heil їздила в рідний Васильків на маршрутці, а сьогодні у неї - рекламні контракти з великими брендами і величезна фан-база. Вона повинна пережити той успіх, який до неї прийшов, а він прийшов несподівано і дуже швидко. Одного разу я посадив її в кабінеті разом з Аланом Бадоєвим і сказав: якщо хочеш, ми будемо тобою займатися, весь ресурс агентства Secret Service Entertainment Agency в твоєму розпорядженні. Вона поставила ряд питань про те, як влаштовано це співробітництво, але в підсумку відмовилася: "Я хочу сама". І це мегакруто", - коментує успіх співачки Ясинський.

Нагадаємо, що 9 квітня Jerry Heil випустила новий альбом "Особисте". У ньому вона експериментує з інтимною лірикою в стилі melodramatic popular song, заснованої на історіях з власного досвіду.