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Українська співачка вийшла заміж за нападника київського "Динамо"

Вівторок 08 вересня 2020 10:34
Українська співачка вийшла заміж за нападника київського "Динамо"
Катя Вандина (фото: прес-служба)
Автор: Lite

Виконавиця стала дружиною форварда Данила Сухоручко

Молода українська співачка Катя Вандина і футболіст "Динамо" Данило Сухоручко зіграли весілля на минулих вихідних, 7 вересня. В якості локації для свята був обраний ЗАГС №1 Виставкового комплексу "ВДНГ".

Як зізналася дівчина, вони з нареченим не хотіли зайвого галасу навколо події. Їх "розсекретили" друзі завдяки соцмережам.

"Ми разом п'ять років. Данило — мій найкращий друг і найближча людина,
який підтримує мене у будь-яких починаннях! Я, в свою чергу, радію
всім його перемогам і намагаюся не пропускати жодного матчу! — каже Катя.
— Весільну церемонію робили камерну, затишну. Дуже рада, що у погляді
на такий важливий для нас обох день ми теж абсолютно співпали!"

Українська співачка вийшла заміж за нападника київського &quot;Динамо&quot;Українська співачка вийшла заміж за нападника київського &quot;Динамо&quot;Українська співачка вийшла заміж за нападника київського &quot;Динамо&quot;

Зауважимо, що навіть перша поява на "червоній доріжці" музичної премії
"M1 Music Awards" для Вандиной відбулася спільно з Сухоручко.

Зауважимо, 20-річний нападник Данило Сухоручко виступає за молодіжну команду "Динамо".

Українська співачка вийшла заміж за нападника київського &quot;Динамо&quot;

Співачка Катя Вандина і футболіст "Динамо" Данило Сухоручко зіграли весілля (фото: прес-служба артистки)

Нагадаємо, Холостяк-9 Микита Добринін з дружиною розсекретили вражаючу вартість свого розкішного весілля, яке відбулося 12 серпня в Києві.

До речі, Ірина Білик висловилася про весілля старшого сина, 21-річного Гліба.

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