Українська співачка вийшла заміж за нападника київського "Динамо"

Катя Вандина (фото: прес-служба)

Виконавиця стала дружиною форварда Данила Сухоручко

Молода українська співачка Катя Вандина і футболіст "Динамо" Данило Сухоручко зіграли весілля на минулих вихідних, 7 вересня. В якості локації для свята був обраний ЗАГС №1 Виставкового комплексу "ВДНГ".



Як зізналася дівчина, вони з нареченим не хотіли зайвого галасу навколо події. Їх "розсекретили" друзі завдяки соцмережам.

"Ми разом п'ять років. Данило — мій найкращий друг і найближча людина,

який підтримує мене у будь-яких починаннях! Я, в свою чергу, радію

всім його перемогам і намагаюся не пропускати жодного матчу! — каже Катя.

— Весільну церемонію робили камерну, затишну. Дуже рада, що у погляді

на такий важливий для нас обох день ми теж абсолютно співпали!"





Зауважимо, що навіть перша поява на "червоній доріжці" музичної премії

"M1 Music Awards" для Вандиной відбулася спільно з Сухоручко.

Зауважимо, 20-річний нападник Данило Сухоручко виступає за молодіжну команду "Динамо".

Співачка Катя Вандина і футболіст "Динамо" Данило Сухоручко зіграли весілля (фото: прес-служба артистки)

Нагадаємо, Холостяк-9 Микита Добринін з дружиною розсекретили вражаючу вартість свого розкішного весілля, яке відбулося 12 серпня в Києві.

До речі, Ірина Білик висловилася про весілля старшого сина, 21-річного Гліба.