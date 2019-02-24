Українська співачка політала над рисовими терасами на Балі: барвисті фото

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Учасниця групи "НеАнгели" весело проводить час на відпочинку

Учасниці української групи "НеАнгели" вирішили влаштувати собі відпустку і відправилися відпочити в теплих країнах. Поки Слава Камінська ділиться сімейними пляжними фото з ОАЕ, її колега Вікторія Сміюха засипала Instagram барвистими знімками з райського острова Балі в Індонезії.

Судячи з кадрів, артистка проводить час весело і навіть кілька екстремально. Так, Віка прокотилася на гойдалках над рисовими терасами острова і поділилася вражаючими фото і відео своєї повітряної пригоди.

Фото: Вікторія Сміюха (instagram.com/vikanablack)

Для розваги, що розбурхує кров, співачка вибрала повітряну сукню кавового кольору з чорною вишивкою, під яку завбачливо одягла міні-шорти - в цілях безпеки на атракціоні до туристів прикріплюють страховку.

Фото: Вікторія Сміюха (instagram.com/vikanablack)

"Кожен поважаючий себе балієць щодня перед роботою заходить покататися на гойдалці. Так хто я така, щоб нехтувати місцевими традиціями?... Хочете побачити, як все відбувалося насправді?" - написала виконавиця під публікацією.

Фото: Вікторія Сміюха (instagram.com/vikanablack)

Після чого поділилася відео, на якому вона ширяє над балійських просторами.

"Судячи з мого голосу, цей атракціон був насолодою не тільки для очей, але і для слуху оточуючих. Насправді, далеко не кожен глядач наважився на це. Повірте, дуууже складно бути втіленням краси і грації, ширяючи над рисовими терасами. Для вас старалася", - з гумором прокоментувала Віка.

Фото: Вікторія Сміюха (instagram.com/vikanablack)

Вона також опублікувала ще кілька яскравих відпускних фото, на яких вона позує на тлі фламінго, великої ящірки і папуги жовто-блакитного забарвлення, демонструючи струнку фігуру і ефектні вбрання.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники по достоїнству оцінили мужність і красу співачки і засипали її захопленими коментарями.

"Затьмарюєш незвичайної краси пейзаж своєю";

"Не страшно над прірвою злетіти!?";

"Раз, два, три - над рисовими полями пари!!!";

"Віка, яка там краса...як добре,що у тебе є така можливість там побувати";

"Краса! Такі відчуття надовго зберігаються";

"Класні фото ) Віка ви дуже красива";

"Богиня, шикарна, граційна, велика молодець. Вікторія, так тримати";

"Безстрашна Вікторія!!!)";

"Офігєть, напевно зарядилася емоціями", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Віка з "НеАнгелів" похвалилася стильним вбранням на Балі.

Ми також писали, що Вікторія з групи "НеАнгели" показала сміливе фото, на якому вона позує з тиграми.