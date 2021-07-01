Українська співачка в образі гейші презентувала пісню для тих, хто святкує день народження наодинці

Так, пісня "Смайлі добра" має багато теплих побажань, які порадують кожного, а також стануть ще одним спонуканням не забувати привітати своїх друзів, рідних і близьких з днем народження, розповіла Ольга. Адже особливо це важливо для тих, хто відзначає це свято наодинці або ж в подорожі.

За словами співачки, така ідея з'явилася у неї саме під час екскурсії в парк розваг "Діснейленд" у Гонконгу, де багато сімей відзначали день народження. Також там артистка зустріла тих, хто розважався наодинці, повністю поринувши у світ атракціонів, і це міцно зачепило душу, а пізніше - вилилося у створення нового треку.

"В сучасному світі смайликом можна передати будь-які емоції, проявити симпатію та привітати зі святом. Смайли добра - це особливий, теплий трек, який подарує кожному любові та злагоди, а особливо у день народження", - говорить Доля.

Співачка пропонує слухачам, щоб відчути себе по-справжньому щасливим в цей день, відвідування "місць дитинства" - наприклад, парку розвагу, щоб відчути себе дитиною.

"Таке веселе дозвілля зробить вас щасливішими, незалежно від віку і вашої компанії", - зазначила вона.

Відео: Ольга Доля випустила кліп на пісню "Смайли добра"

Спеціально для промо нової пісні артистка створила незвичний образ гейші - надихнувшись східною культурою, оскільки співачка багато подорожує та вивчає традиції Азії.

Співачка Ольга Доля приміряла образ гейші для свого нового кліпу "Смайлі добра" (фото: instagram.com/olgadolya.music)