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Українська Одрі Хепберн: Катерина Кухар в сукні з пір'ям справила фурор розкішним ретро-образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.05.2020 - 15:31
Українська Одрі Хепберн: Катерина Кухар в сукні з пір'ям справила фурор розкішним ретро-образом
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники Кухар засипали компліментами улюбленицю

Катерина Кухар навіть під час карантину та домашньої самоізоляції продовжує всіляко мотивувати фоловерів. Українська прима-балерина, як і багато селебрітіс, поступово повертається в трудові будні. І якщо концертів та вечірок чекати ще не скоро, то нові фотосесії - в самий раз. Так, на своїй instagram-сторінці Кухар опублікувала бекстейдж відео з нової фотосесії, для якої балерина приміряла відразу кілька розкішних образів.

Так, перед камерами Кухар постала в образі фатальної "кінодіви 1920-х". Музику для відео Катерина підібрала відповідну - джаз.

На Кухар - вишукане коктейльне плаття чорного кольору, яке підкреслює осину талію балерини. Сукня рясно декорований пір'ям.

Волосся прими зібрані в тугий хвіст на маківці. З прикрас - широкий чокер і сережки з штучних діамантів. А ось вечірній макіяж зроблений з акцентом на виразні очі.

Свій новий пост Кухар супроводила філософською думкою: «У цьому світі нам нічого не належить. Просто ми і речі іноді знаходимо один одного»

Відео: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Шанувальники Катерини прийшли в захват від її нового відео і способу. І поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:

  • Шикарно і жіночно!
  • Нереально красива, образ - вогонь
  • Ох! Перше, що приходить - українська Одрі Хепберн
  • Катя, я пишаюся, що у нас на Україні є така талановита і неймовірно красива, яскрава зірка!
  • Краса!!! Моє захоплення і натхнення!!! Катюша успіху Вам !!!!
  • ДІВА!!! БОЖЕСТВЕННО ГАРНА!
  • Неймовірна як завжди! дуже класна
  • Яка ви мила, граціозна, розумна
  • Красива, ніжна, витончена
  • Прекрасна, як завжди Є на кого рівнятися

Українська Одрі Хепберн: Катерина Кухар в сукні з пір'ям справила фурор розкішним ретро-образом

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

до Речі, раніше Катерина Кухар показала топ-5 вправ для фігури, як у прима-балерини.

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Автор: Lite

Теги Новини України Катерина Кухар
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