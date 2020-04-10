Українська модель Алла Костромічова відверто зізналася, що планує народити ще дитину

Ведуча реаліті Нового каналу «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова не лише всесвітньо відома модель, а й щаслива мама. Разом із чоловіком Джейсоном Капоне вона виховує чотирирічного сина Сальваторе, але мріє про поповнення в родині. Народити другу дитину Алла планувала у 2021 році, але її планам завадила пандемія коронавірусу.

– Я хочу ще дітей. Думала, що ми знімемо Суперсезон «Топ-моделі по-українськи» і зачнемо ще одну дитину. Але ця ідея перенеслася на потім, після зйомок, – каже ведуча Нового каналу. – Та й з цим незрозумілим вірусом думати про пологи просто страшно. З жахом уявляю, як зараз вагітним.

З сином Сальваторе

До речі, в п'ятницю, 10 квітня, Алла і її чоловік Джейсон відзначають ювілей — п’яту річницю з дня розпису. Незважаючи на те, що зараз вони знаходяться на відстані (модель перебуває в Києві, її чоловік — у Нью-Йорку), Джейсон знайшов спосіб привітати кохану та надіслав їй розкішний букет тюльпанів.

Нагадаємо, свого первістка Сальваторе Алла Костромічова народила 16 листопада 2015 року. Перші місяці вагітності модель провела на зйомках «Супермоделі по-українськи» – тоді якраз знімався другий сезон проекту.

Алла з чоловіком Джейсоном

Зйомки «Супер Топ-моделі по-українськи» мали розпочатися в квітні, але перенеслися на 2021 рік через карантин. У новому сезоні модельного реаліті Нового каналу глядачів чекає повернення найяскравіших учасник попередніх шести сезонів.