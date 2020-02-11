Українська Мерилін Монро: Віка з НеАнгелів підкорила голлівудською посмішкою і точеними формами

Співачка продовжує балувати шанувальників яскравими відпускними фото
Чарівна Віка з групи НеАнгели знову повернулася у соцмережі після тривалої відсутності - дівчина вирішила влаштувати собі "розвантаження" і не з'являлася майже місяць. За цей час вона встигла відпочити на Мальдівах, так що тепер регулярно балує шанувальників барвистими знімками з райських островів. Красуня із задоволенням демонструє свою розкішну фігуру в ефектних купальниках і спокусливих курортних луках.
Так, на нових знімках Вікторія порівняла себе з Мерилін Монро - вона приміряла стильний наряд у червоний горошок, що складається з топа і спідниці. На деяких кадрах поділ спідниці грайливо розвівається на вітрі - прямо як на знаменитому знімку голлівудської діви.
Великі сережки, розпущене волосся і промениста усмішка завершують яскравий образ співачки.
"I Wanna Be Loved By You ... Поки я в ролі Мерилін Монро демонструю свою голівудську #smile , розкажіть як вам церемонія «Оскарів» у цьому році? Сподобалися «Паразити»? Картина отримала чотири премії в цьому році, всі з яких – у важливих номінаціях", - поцікавилася Смеюха думкою підписників про нещодавню церемонію вручення кінопремій.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фолловери не залишилися байдужими і засипали Віку захопленими компліментами в коментарях до фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, раніше спокуслива Віка з НеАнгелів нарвалася на критику в мережі через "невдалий" купальник.