Українська група Fontaliza представила незвичайне відео до своєї нової пісні

Відео: YouTube/Fontaliza

Група Fontaliza представила відео з газетних заголовків до своєї нової пісні "4.20". Незвичайне відео було опубліковано на офіційному акаунті групи в YouTube.

Пісня "4.20" увійшла в альбом "Фірмові рухи", реліз якого відбувся у жовтні 2018 року. Гітарист групи Павло Холошев розповів, що нова композиція – це перевага форми над змістом. Він зазначив, що на створення такого незвичайного кліпу колектив надихнула історія про легендарну групу The Rolling Stones, яка вичерпавши всі сили, склала текст з газетних заголовків.

"Ми колись читали історію The Rolling Stones, які вичерпавши всі творчі сили для написання пісень, склали текст з газетних заголовків. Ми вирішили наслідувати приклад наших старших братів. Відправилися в найближчий супермаркет, набрали новинних газет і стали шукати найбільш помітні та абсурдні на наш погляд заголовки. На мій подив, це виявилося досить захоплюючим заняттям. Чого тільки не пишуть в газетах: і про коханку чоловіка, і про психоделічні зустрічі з Богом", - розповів Холошев.

Він додав, що коли пісня вже була записана, то її тривалість виявилася 4 хвилини 20 секунд.

"Коли ми записали пісню, виявилося, що тривалість треку 4 хвилини 20 секунд. Я вирішив зберегти концептуальність пісні, тому щоб закінчити роботу над текстом прокидався о 4:20 ранку", – додав гітарист Fontaliza.

Холошев пояснив, що учасники групи не намагалися вкласти в композицію сенс і тому кожен знайде в треку свої асоціації.

"Думаю, що з цією піснею нам хоч трохи вдалося наблизитися до концепції створення справжнього мистецтва. Коли ти створюєш щось граючи. Нехай навіть все це ілюзія", – підкреслив музикант.

До речі, раніше ми писали про те, що Fontaliza розповіли про музику, українську мову та "тваринну сутность" людей.

А також розповідали про те, що популярні українські рокери випустили новий альбом.

Відео: РБК-Україна