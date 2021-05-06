Українська Фріда Кало: Настя Каменських яскраво відсвяткувала день народження

Українська співачка Настя Каменських, якій 4 травня виповнилося 34 роки , показала, як пройшла вечірка на честь свята. Артистка влаштувала тематичний вечір в їх з Потапом заміському будинку, а сама перевтілилася у відому художницю.

Як видно по фото, іменинниця постала в образі мексиканської художниці Фріди Кало.

Настя вибрала напівпрозору плісировану сукню чорного кольору, під яку одягла відверте боді. Шкіряний корсет додав вбранню особливої зухвалості. Каменських доповнила яскравий лук масивними золотими сережками, а також прикрасила зачіску квітами.

Крім того, артистка зробила яскравий макіяж і домалювала собі пишні брови, як у Кало.

Відзначимо, що зірка зовсім недавно повернулася з Мексики, що і вплинуло на вибір тематики свята.

На свій день народження Настя запросила тільки найближчих - крім чоловіка Потапа, на вечірці були мама співачки Лідія, подруга і екс-дружина Позитива Анна Андрійчук та інші.

Настя Каменських відзначила свій день народження в образі Фріди Кало (фото: instagram.com/kamenskux)

"Спасибі всім, хто подарував мені частинку свого тепла і любові в привітаннях. І дякую найближчим людям, які зробили цей день ще більш особливим. Відчуваю себе найщасливішою на світі! Люблю вас", - написала щаслива Каменських.

У коментарях підписники відзначають, що образ Фріди Кало неймовірно йде Насті, і обсипають її компліментами.