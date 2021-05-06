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Українська Фріда Кало: Настя Каменських яскраво відсвяткувала день народження

Новость на русском → Києва, Четвер 06 травня 2021 11:33
Українська Фріда Кало: Настя Каменських яскраво відсвяткувала день народження Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Українська співачка Настя Каменських, якій 4 травня виповнилося 34 роки, показала, як пройшла вечірка на честь свята. Артистка влаштувала тематичний вечір в їх з Потапом заміському будинку, а сама перевтілилася у відому художницю.

Яскравими кадрами з заходу зірка поділилася у своєму Instagram.

Як видно по фото, іменинниця постала в образі мексиканської художниці Фріди Кало.

Настя вибрала напівпрозору плісировану сукню чорного кольору, під яку одягла відверте боді. Шкіряний корсет додав вбранню особливої зухвалості. Каменських доповнила яскравий лук масивними золотими сережками, а також прикрасила зачіску квітами.

Українська Фріда Кало: Настя Каменських яскраво відсвяткувала день народженняУкраїнська Фріда Кало: Настя Каменських яскраво відсвяткувала день народження

Крім того, артистка зробила яскравий макіяж і домалювала собі пишні брови, як у Кало.

Відзначимо, що зірка зовсім недавно повернулася з Мексики, що і вплинуло на вибір тематики свята.

Українська Фріда Кало: Настя Каменських яскраво відсвяткувала день народженняУкраїнська Фріда Кало: Настя Каменських яскраво відсвяткувала день народження

На свій день народження Настя запросила тільки найближчих - крім чоловіка Потапа, на вечірці були мама співачки Лідія, подруга і екс-дружина Позитива Анна Андрійчук та інші.

Українська Фріда Кало: Настя Каменських яскраво відсвяткувала день народженняУкраїнська Фріда Кало: Настя Каменських яскраво відсвяткувала день народженняУкраїнська Фріда Кало: Настя Каменських яскраво відсвяткувала день народження

Настя Каменських відзначила свій день народження в образі Фріди Кало (фото: instagram.com/kamenskux)

"Спасибі всім, хто подарував мені частинку свого тепла і любові в привітаннях. І дякую найближчим людям, які зробили цей день ще більш особливим. Відчуваю себе найщасливішою на світі! Люблю вас", - написала щаслива Каменських.

У коментарях підписники відзначають, що образ Фріди Кало неймовірно йде Насті, і обсипають її компліментами.

  • Це найкраща версія Фріди, яку я коли-небудь бачила
  • Настя, ти така красива, тобі так йде цей образ
  • Неймовірно красива
  • Вау! Це абсолютно ваш образ
  • Прекрасна жінка
  • Дуже красиво! Фріда Кало
  • Образ вогонь. Фріда з Вас чудова вийшла. Алеее, на цих фото фото ви дуже на Сальму Хайєк схожі
  • Настя, фотографії супер, дуже красиво в червоних кольорах
  • Божественно
  • Настя бомба! Образ чарівний і вражає! наскільки великою була Фріда і наскільки у Насті вийшло увійти в образ!
  • Образ Фріди у Вас вийшов просто космос... дуже реалістично вийшло!
  • Яка жінка шикарна, шалено підходить образ Фріди

Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася секретами відновлення після пережитої кризи.

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