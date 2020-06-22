Українка завоювала золото в міжнародному вокальному конкурсі

Українка Софія Єгорова продовжує завойовувати золото на міжнародних вокальних конкурсах навіть під час карантину - так, співачка зайняла перше місце в дистанційному конкурсі World Vision-2020. Зазначимо, що за вихід у фінал боролися понад 720 учасників з 45 країн світу!

Участь в онлайн-конкурсі стала цікавим досвідом для Софії, за плечима якої понад 200 вокальних виступів на змаганнях. Артистка поділилася процесом участі в дистанційному конкурсі: артист подає заявку, відправляє відео з піснею, обов'язково виконаною наживо. А судді дивляться всі виступи конкурсантів, голосують в два етапи, спочатку вибравши фіналістів, і вже серед фіналістів позначають кращих.

«Для мене формат онлайн-конкурсу в новинку. Коли оголосили бали від журі «World Vision-2020» і прислали диплом, де написано «Софія Єгорова, Україна – Перше місце» – я відчула величезну радість і вдячність. Мені приємно, що міжнародне журі високо оцінило мій виступ і я отримала золото в свою творчу біографію, і для України. Я вдячна за підтримку своїм слухачам, команді, близьким і рідним. Хочу сказати величезне дякую організаторам конкурсу за можливість продовжувати творчий шлях і під час карантину!

Після оголошення результатів «World Vision-2020» мене запросили на офлайн-конкурси в Вірменію та Дубай. Це дуже несподівано і приємно, хоча ще немає точних дат конкурсів, так як карантин триває. Тому поки не хочеться загадувати, коли почну підготовку до нових конкурсів. Хочеться насолоджуватися сьогоднішнім днем!», – розповіла Софія Єгорова.

Зараз Єгорова бере участь ще в одному дистанційному конкурсі в Македонії, де минулого літа на конкурсі завоювала спеціальний приз від журі.

Софія Єгорова завоювала золото в дистанційному вокальному конкурсі (фото: прес-служба)

У Києві співачка працює над записом дебютного альбому. А вже днями Софія готує новий музичний сюрприз для слухачів – ремікс на сонячний трек «Ми є любов».

Нагадаємо, що цієї весни Софія Єгорова представила новий сонячний сингл «Ми є любов». Пісня «Ми є любов» – це хвиля позитиву, любові і романтичного настрою, яких нам так зараз не вистачає.