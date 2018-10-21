"Йди від цього лисого": Притула розповів, як намагався "спокусити" Настю Каменських

Відео: (youtube.com/Світське життя)

Відомий український телеведучий і філантроп Сергій Притула, який нещодавно став секс-тренером, розповів, як намагався "спокусити" Настю Каменських на сольну кар'єру. Він зізнався, що був без розуму від її голосу і через 10 років вона все-таки пішла його словами, розповідається у "Світському житті".

Телеведучий розповів, як агітував Настю покинути Потапа і піти у сольне плавання і як почалася його міцна дружба з артисткою.

"Завдяки роботі на радіо я був знайомий з піснями Насті ще до того, як вона почала співпрацювати з Потапом. Я пам'ятаю, як крутив на радіо її пісню "Цунамі". "Цунами, нас накривает волнами...". Пам'ятаю, як я у 2006-2007 роках я захоплювався її вокалом, і говорив Насті: "Йди від того лисого і займайся сольною кар'єрою". Вона говорила: "Ну куди я? У нас такий гарний дует "Потап і Настя". І ось минуло десять років, і дівчинка пішла в сольну кар'єру, а я десять років тому говорив їй про це", – згадує Притула.

Сергій Притула / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

Також він розповів, як пройшов ювілей його 10-річного сина.

"Ми обходимося без цих "мажорних" атрибутів дитячого свята. Після школи ми зібрали однокласників і поїхали в торгово-розважальний центр, купили попкорн з напоями, і діти пішли в кіно. А вдома у нас був святковий обід, на якому ми вручили Дмитру святковий подарунок", — розповідає шоумен.

Він також зізнався, що подарунок для сина є нагадуванням про те, що потрібно цінувати час.

"Це годинник. Власне, подарунок був зроблений з урахуванням того, щоб він цінував власний час і поважав час інших людей. У нього трохи проблеми з пунктуальністю, тому ми намагаємося це виправити", — додав ведучий.

Раніше Притула відверто звернувся до українців.

Нагадаємо, нещодавно Притула похвалився фотографіями з трибуни Верховної Ради.

До речі, Притула забавно привітав сина з днем народження.

Відео: (video.rbc.ua)