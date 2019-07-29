Ух, гарна! Оля Полякова підірвала мережу гарячими фото в купальнику

Поки літо не закінчилося, вирушила в довгоочікувану відпустку і співачка Оля Полякова. За своїм звичаєм, артистка поспішила показати своїй численноій армії підписників, як проходить її відпочинок. На своїй сторінці в Instagram, а також у розділі сториз вона поділилася жаркими фото.

На знімках Оля сфотографована на тлі дерев і зелені в чорному купальнику оригінальної форми і сонцезахисних окулярах. "Королева ночі" приймала спокусливі пози, демонструючи у всій красі свою витончену талію і довгі ніжки.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"У мене відпустка! Ураааааа!" - прокоментувала щаслива Полякова.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Де саме вона відпочиває, зірка поки що розкривати не стала.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Ефектні фото викликали справжній ажіотаж у мережі і цілу лавину компліментів в коментарях.

Ти супер, просто принадність

Ух хороша Полякова, натурал все

Класна

Ваууу

Ну от як так..це ж просто не реально мати таку фігуру!!!

Як завжди Ви шикарна

Цікава засмага вийде

Чудові форми.

У мене аж слюні течуть

Оооваау! мої вітання!! розкішна!

Ось так виглядає Афродіта

Дууууже шикарна фігура!!!! Як же пощастило вашому чоловікові

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова "випадково" показала розкішне декольте в лаковому топі. Співачка закликала прихильників приїхати на її концерт у Львові, який відбудеться 21 вересня.

Раніше Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки верхи на поні.