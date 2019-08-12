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"Вуглеводне вікно" в спілкуванні: Джамала захопила глибокими думками про проблеми сучасності

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.08.2019 - 14:56
"Вуглеводне вікно" в спілкуванні: Джамала захопила глибокими думками про проблеми сучасності
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали цілком підтримали міркування та поради співачки

Джамала продовжує захоплювати шанувальників глибиною своїх міркувань. Відзначимо, що останнім часом українська співачка дуже активно взялася за розвиток свого instagram-блогу. при цьому, на відміну від багатьох інших зірок, виконавиця не тільки образи і фото з виступів показує, але також і ділиться особистим досвідом, переживаннями, різними лайфхаками і т. д.

Не став винятком і новий пост Джамали, в якому вона поміркуємо на тему сучасного спілкування.

Так, українська співачка звернулася до прихильників з "тривожним" питанням - "А ви помітили, що всі ми перестали спілкуватися в реальному житті?"

“Час летить неймовірно швидко і замість того, щоб зустрітися на каву ми частіше бачимо один одного в Сторіс. А з постів у соціальних мережах дізнаємося про важливі події, які відбулися в житті наших знайомих і друзів. Як це змінити? Звичайно, не варто просто брати і відмовлятися від усього, до чого ми так звикли, але можна почати хоча б з простого. Наприклад, покликати старих друзів на обід!" - радить Джамала.

"Чи робити, як в дієті, коли є "вуглеводне вікно"і ти ніби виходиш з нього. А в нашому випадку, навпаки, раз у тиждень, робити собі "соцмережне вікно" і виходити в оффлайн на кілька годин, а може і на цілий день", - підсумувала співачка.

Свій новий пост Джамала, як завжди, супроводили і новим фото. В кадрі Джамала позує в білосніжній блузці з довгими рукавами. Довершує образ шкіряна жилетка. При цьому співачка зосереджено дивиться в кадр.

&quot;Вуглеводне вікно&quot; в спілкуванні: Джамала захопила глибокими думками про проблеми сучасності

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Шанувальники виконавиці також поспішили прокоментувати її новий пост:

  • "Золоті слова"
  • "Згодна з вами на всі 100"
  • “Це жахливо, але факт. Ми перестаємо помічати всю красу світу і живого спілкування"
  • “Згодна з вами. Зараз намагаюся частіше проводити час з близькими"
  • "Це є великою проблемою сьогодні"
  • "Я повністю згодна, але на жаль, не всі це розуміють"
  • "Ідеальна порада для понеділка"
  • “Ніякої instagram і facebook не замінить живе спілкування, це ж обмін енергетикою. Це все одно, що порівняти концерт з музикою по телевізору. Але для цього треба підняти зад, так лежачи на дивані це дуже просто"

&quot;Вуглеводне вікно&quot; в спілкуванні: Джамала захопила глибокими думками про проблеми сучасності

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше спокуслива Джамала в прозорій блузі засвітила глибоке декольте. В таких нарядах знамениту співачку можна зустріти не часто!

Варто відзначити, що бунтарські джинси з розрізами вже "взяли участь" в одному з недавніх образів співачки. Джамала поєднувала їх з трендової сорочкою в червону клітку і джинсового курткою оверсайз, створивши стильний стріт-стайл лук.

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