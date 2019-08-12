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"Углеводное окно" в общении: Джамала восхитила глубокими мыслями о проблеме современности

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.08.2019 - 14:56
"Углеводное окно" в общении: Джамала восхитила глубокими мыслями о проблеме современности
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники Джамалы всецело поддержали рассуждения и советы певицы

Джамала продолжает восхищать поклонников глубиной своих рассуждений. Отметим, что в последнее время украинская певица очень активно взялась за развитие своего instagram-блога. при этом, в отличие от многих других звезд, исполнительница не только образы показывает и фото с выступлений, но также и делится личным опытом, переживаниями, различными лайфхаками и т.д. 

Не стал исключением и новый пост Джамалы, в котором она порассуждала на тему современного общения. 

Так, украинская певица обратилась к поклонникам с “тревожным” вопросом - “А вы заметили, что все мы перестали общаться в реальном жизни?” 

“Время летит невероятно быстро и вместо того, чтобы встретиться на кофе мы чаще видим друг друга в Сторис. А из постов в социальных сетях узнаем о важных событиях, которые произошли в жизни наших знакомых и друзей. Как это изменить? Конечно, не стоит просто брать и отказываться от всего, к чему мы так привыкли, но можно начать хотя бы с простого. Например, позвать старых друзей на обед!” - советует Джамала. 

“Или делать, как в диете, когда есть “углеводное окно”и ты как бы выходишь из него. А в нашем случае, наоборот, раз в неделю, делать себе “социальное окно” и выходить в оффлайн на несколько часов, а может и на целый день”, - подытожила певица. 

Свой новый пост Джамала, как обычно, сопроводила и новым фото. В кадре Джамала позирует в белоснежной блузе с длинными рукавами. Образ довершает кожаная жилетка. При этом певица сосредоточенно смотрит в кадр. 

&quot;Углеводное окно&quot; в общении: Джамала восхитила глубокими мыслями о проблеме современности

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Поклонники исполнительницы также поспешили прокомментировать ее новый пост: 

  • “Золотые слова”
  • “Согласна с вами на все 100”
  • “Это ужасно, но факт. Мы перестаем замечать всю красоту мира и живого общения” 
  • “Согласна с вами. Сейчас стараюсь чаще проводить время с близкими” 
  • “это является большой проблемой сегодня” 
  • “Я полностью согласна, но к сожалению, не все это понимают” 
  • “Идеальный совет для понедельника” 
  • “Никакой инстаграм и фейсбук не заменит живое общение, это же обмен енергетикою. Это все равно что сравнить концерт с музыкой по телевизору. Но для этого надо поднять зад, так лежа на диване это очень просто” 

&quot;Углеводное окно&quot; в общении: Джамала восхитила глубокими мыслями о проблеме современности

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa 

Напомним, ранее соблазнительная Джамала в прозрачной блузе засветила глубокое декольте. В таких нарядах знаменитую певицу можно встретить не часто! 

Стоит отметить, что бунтарские джинсы с разрезами уже "поучаствовали" в одном из недавних образов певицы. Джамала сочетала их с трендовой рубашкой в красную клетку и джинсовой курткой оверсайз, создав стильный стрит-стайл лук.

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