"Дивуватися простим речам": Джамала зворушила ніжним фото з сином

Співачка поділилася відчуттями від материнства
Синочку Джамали Еміру-Рахману в березні виповнився рік і співачка із задоволенням показує шанувальникам нові кадри з малюком. Артистка явно насолоджується материнством і намагається весь вільний час проводити зі своєю дитиною. Так, вона зворушила фанатів новим ніжним фото з синочком.
На знімку Джамала стоїть на дивані і тримає Еміра на руках. При цьому вона одягнена досить ефектно - в широкі штани кавового кольору та білу блузку з об'ємними рукавами. Дитина ж наряжена в коричневий спортивний костюмчик. Співачка підняла в одній руці якусь іграшку і з цікавістю дивиться на неї.
Фото: Джамала з сином Еміром-Рахманом (instagram.com/jamalajaaa)
У підписі до публікації вона зізналася, що дуже цінує час, проведений з малюком.
"Заново навчитися дивуватися простим речам, слідкувати за кожним новим кроком, радіти досягненням малюка — це так круто і настільки надихає, що навіть важко передати словами. Таке відчуття, ніби ти сам перероджуєшся. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Надзвичайно ціную час з Еміром", - поділилася Джамала.
Фолловери виконавиці залишили багато зворушених коментарів під теплим знімком.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Скріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, Джамала вразила до мурашок живим виступом з дітьми-бандуристами. Співачка душевно виконала свій хіт українською мовою - пісню "Крила".
Раніше Джамала показала "кращого друга" синочка Еміра-Рахмана під час сімейної прогулянки.
Також до цього стильна Джамала підкорила новою піснею "Крок", яку записала в дуеті з українським молодим музикантом.