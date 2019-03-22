Дивні, незвичайні, екстраординарні: вийшов дебютний альбом групи [О]

Українська група [О] випустила довгоочікуваний альбом, який отримав назву "Суперінтроверт". Це важлива точка відліку для колективу. Цілісне, концептуальне висловлювання. Альбом, з яким ми, нарешті, дізнаємося, хто така Оля Чернишова. Дізнаємося, про що вона думає і що хоче сказати нам. Альбом розкривається цілими ярусами нових смислів. Любов, відносини, гармонія, духовний пошук, самотність, прийняття себе, покликання, сенс життя.

"Це великий шлях і головна нагорода на цьому шляху - це зростаюча здатність висловитися якомога ширше. Творчість - прекрасний спосіб жити і бути собою. Я відчуваю величезну подяку до людей, які написали книги, музику, картини; зняли фільми і в цілому поділилися з нами своїм унікальним досвідом. Їх твори, їх ідеї багато разів міняли моє життя на краще. Ці пісні - історії з мого життя останніх півтора років", - каже Оля.

"Суперінтроверт" розкриває [О] в іншому амплуа. Цей альбом дає групі новий масштаб. Він влаштований складніше колишніх робіт. Це виважений, чесний запис, в якому Оля, Саша та Єгор, нарешті, до кінця стають самі собою. Їм весело там, де весело. Боляче і сумно там, де немає сенсу це ховати або приховувати.

Відео: YouTube/[O] official page

[О] не шукають компромісів з танцювальними чартами. Музика звивається, ламає лад, змінює характер і фарби. Від пекучих шаманських ритмів і радісної строкатої індітроніки до відчуженості coldwave чи діджитал соулу з ледь вловимими вітаннями Френку Оушену, Solange і Жанель Моне. Від важкої ходи індастріал-сінті ("PLAYBOY") до витонченого бароко-попу ("Колискова").

На додаток до альбому [О] випустили документальний міні-фільм, знятий всередині простору Masterskaya.

Відео: YouTube/[O] official page

Нагадаємо, що Время и Стекло в чуттєвому відео показали пристрасті на танцполі.