Утримав від продажу: автор хітів Лободи та Ані Лорак презентував сольний проект

Відео: YouTube / БРОДВЕЙ

Український співак Андрій Осадчук, який є автором деяких хітів таких відомих співачок, як Світлана Лобода та Ані Лорак, випустив дебютний альбом "В голові" під сценічним ім'ям Бродвей. Платівка є збіркою пісень, які артист, який на шоу "Голос країни" був підопічним Івана Дорна, утримав від продажу.

Осадчук одібрав для альбому 12 треків, написаних за останніх 5 років.

"Я не міг з ними розлучитися: вони максимально про мене, і описують різні грані моєї творчості", - поділився артист.

Альбом "Бродвею" "В голові" (фото: прес-служба)

Осадчук розповів, що пісня "Бродвей" стала ключовою у його житті.

"Вона прийшла у голову, увірвавшись відразу всіма чотирма рядками приспіву. Це мене так вразило, що визначило моє сценічне ім'я. Я зрозумів, що чую голос своєї підсвідомості. У приспіві прозвучало резюме все, чим я займаюся в житті: "Якийсь Бродвей в голові, тому пий-е-і-е, тому співай-ой-ой, тому з нею-і-і-їй", - говорить він.

Також Осадчук зазначив, що Бродвей не має відношення до бродвейських мюзиклів.

"Це мій широкий творчий шлях. Термін перегукується з східним життєвим шляхом Дао про спосіб досягнення мети методом від протилежного: щоб навчитися співати — для початку навчися слухати. Але Бродвей — ще і широкий шлях", - поділився артист.

Андрій Осадчук (фото: прес-служба)

У 2016 році на сліпих прослуховуваннях проекту "Голос Країни" тренери шоу поцікавилися: що підштовхнуло до вибору музичного матеріалу (Осадчук співав "Облиш" з репертуару Loboda). Тоді артист зізнався, що ця пісня його власного авторства. Новина стала одкровенням для суддів проекту - Потапа, Тіни Кароль, Івана Дорна та Святослава Вакарчука.

А шістьма роками раніше, на першому "Х-Факторі", співачка Йолка відправила його додому - робити роботу над помилками. Півроку професійної депресії, потім ривок, і Національний відбір Євробачення, півфінал відбору Української Фабрики Зірок-4 та у півфінал відбору "Х-Фактор"-2.

Андрій Осадчук (фото: прес-служба)

Ще ривок, і він пише пісні для зірок першого ешелону. Вони стають хітами, входять до ТОП радіочартів СНД, артисти стають лауреатами престижних премій. Незабаром його пісні виконують Віталій Козловський, Світлана Лобода, а потім Ані Лорак, Сергій Лазарєв та інші.

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Відео: РБК-Україна