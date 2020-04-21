Учасниці шоу Холостяк-10 вразили образами на вечірці: від Монашки до Мальвіни

Учасниці проекту Холостяк-10 (фото: СТБ)

Дівчата підібрали образи під свій характер

У минулу п'ятницю у 7 випуску романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 Макс запропонував учасницям організувати тематичну вечірку. У кого перевтілитися – дівчата вигадувати самі. А ось костюми підбирали для них Дана і Аліна. Враженнями від образів на house-party холостячки поділилися у фотоматеріалі.

Христина – ангел

«Чому костюм ангела? Я сподівалася, що дівчатка підійдуть до вибору костюма відповідально. Але вирішила підстрахуватися. Посиділа, подумала і згадала, що у мене в гардеробі є гарне біле плаття і білі туфлі. Так як вибрати самостійно костюм у мене не було можливості – вийшло «я його зліпила з того, що було» (сміється). Дівчаток попросила тільки доповнити мій образ і придбати крила. Все-таки костюмована вечірка (сміється). Не можу сказати, що я вважаю себе ангелом. Ні! Хіба що Victoria's Secret», – прокоментувала свій образ дівчина.

Дана – Грейс

Дана вирішила перевтілитися в героїню серіалу «Острые козырьки» – красуню Грейс. До речі, Холостяк з'явився на вечірці в образі Томаса Шелбі, коханого Грейс. Максу дуже сподобалася ідея образу: «Я навіть не очікував, що такий костюм можна підібрати. Це круто».

«Острые козырьки» – це мій і Макса улюблений серіал. Про це я дізналася ще на першому побаченні. І запам'ятала (посміхається). Як тільки почула про костюмовану вечірку, відразу з'явилася ідея одягтися як героїня – кохана головного героя. Асоціюю себе з Грейс, оскільки в ній поєднується жіноча хитрість з гострим розумом і кмітливістю, – поділилася Дана. – Ну а Макса можна порівняти з Томмі – такий трохи хуліган, але для якого сім'я – понад усе. Мені важливо було не так, щоб Макс надів костюм, як те, щоб він помітив мою креативність і уважність до нього. Я рада, що йому сподобалася моя ідея, і ми виглядали як пара».

Даша – жінка-кішка

І хоч спочатку Даша отримала не той костюм, який хотіла (замість сексуального вбрання їй дістався кумедний), в кінцевому результаті виглядала приголомшливо – Аліна і Дана купили їй альтернативний варіант. На Даші був латексний чорний комбінезон і маска з вушками.

«Чому кішка? Напевно, через гімнастичного минулого. Навіть вправа для спини таке є, яке називається «кішечка» (посміхається). Воно було моїм улюбленим. Взагалі всі ми, дівчата, трохи кішки. Красива граціозна хода, вабливий і томний погляд (посміхається). Ну, і знову ж, тема «козирів» ще не розкрита (сміється). А закривати духовку в костюмі кішечки набагато цікавіше. Для мене це попадання в десятку. Кішка, перш за все, в моїй пластику. І мені хоч раз хотілося нею побути», – розповіла Даша.

Віка – Мальвіна

Для Вікі Дана і Аліна підібрали плаття в горох і перуку блакитного кольору. «Я клоуна не замовляла», – звернулася дівчина до учасницям. Проте в результаті Віка з'явилася на вечірці без перуки. Елементом прикраси на волоссі служила блакитна стрічка.

Настя – Барбі

Настя замовила учасницям костюм ляльки Барбі. Дівчата купили їй короткий рожеве плаття. «А де спідниця?» – насамперед запитала учасниця, побачивши свій наряд. Макс зазначив, що таке плаття відмінно підійде до блакитним очам Насті.

Аліна – Роксолана

«Образ Роксолани вибрала тому, що це єдиний серіал, який я дивилася від початку до кінця, і він справив на мене дуже сильне враження. Я ще хотіла костюм Ксени (принцеси воїна), але, на жаль, такого не знайшлося, тому вибрала Роксолану (посміхається). Можливо, у серіалі не був до кінця розкрито її життєвий шлях, але те, що я бачила і чула про цю жінку, мене дійсно вразило», – поділилася Аліна.

Аня – черниця

Аня з'явилася на вечірці в костюмі монашки. Незважаючи на закритий наряд, дівчина виглядала дуже ефектно – з червоними губами і виразними очима. «Черниця з такими очима – огонь!» – сказав Макс, побачивши Аню. Дівчина у свою чергу зазначила: «Це суперечливий образ. Демона в очах ти ніяк не сховаєш, скільки не одягайся в костюм монашки».

Нагадаємо, минулого тижня Макс попрощався з Олею і Анею.

Як будуть розвиватися відносини головного героя з іншими учасницями – дивіться у цю п'ятницю, 24 квітня о 19:00, в романтичному реаліті «Холостяк-10» на СТБ!