Учасник шоу "Топ-модель по-українськи" Діма Сукач вперше розповів про свою дівчину (фото пари)

Діма Сукач і Таїсія Аускайте

Перший крок зробила саме Таїсія

Серце Діми Сукача, красеня з першого сезону реаліті «Топ-модель по-українськи», зайняте. Хто ж зміг добитися уваги хлопця, за яким сохне не один десяток прихильниць? Якщо ти божеволієш за Дімою Сукачем, то маємо погані новини... Він закохався і вже живе разом із дівчиною.

– Її звуть Таїсія Аускайте. Вона не модель, – розповів Діма. – У жовтні ми списалися в Instagram, зустрілися, і трапилася іскра. А за тиждень з'їхалися. І ось уже живемо разом. Я познайомив її зі своїми батьками на Новий рік, а нещодавно познайомився з її мамою.

Діма Сукач і Таїсія Аускайте

До речі, ініціатором стосунків стала Тая.

– Вперше вона написала мені ще в травні, – продовжив Діма. – Там така історія цікава (сміється). Мені багато дівчат пишуть в директ, і вона спочатку звернулася якось по-дитячому. Скинула фотку свого брата й запитала, чи зможе він стати моделлю. Я як ввічлива людина сказав, що не знаю, і після цього ми припинили спілкування. А в жовтні вона вдруге написала: «Привіт, давай сходимо на каву. Я тебе запрошую». Настрій і зірки зійшлися. Що цікаво: в червні мені робили розклад на картах Таро і передбачили велике палке кохання. Я в це не вірив, а після того, як ми зійшлися, мама згадала про це пророцтво. Був шокований.

З'їхатися через тиждень знайомства і жити разом вже три місяці – серйозний крок. Але пара задоволена цим рішенням.

– До зустрічі з Таїсією я ніколи не жив із дівчиною, і до неї в мене три роки не було стосунків. А тут все так різко. Я задоволений. Ми вже змінили другу орендовану квартиру, нещодавно переїхали. І все шикарно, ладнаємо. Для мене це ідеальна людина.

Так і хочеться написати – щастя молодим!

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