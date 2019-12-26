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Прибрати з пам'яті: Сергій Бабкін розповів про найбільш невдале святкування Нового року

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2019 - 10:08
Прибрати з пам'яті: Сергій Бабкін розповів про найбільш невдале святкування Нового року
Сергій Бабкін (фото: ТК "Україна")

Також Бабкін згадав і про найзнаковішу зустріч Нового року

На знімальному майданчику новорічного шоу «Привіт, 20-ті!», яке канал «Україна» покаже 31 грудня о 20:00, музикант Сергій Бабкін, який раніше розсекретив особливу родинну традицію на новий рік, пригадав святкування, коли все пішло не за планом, та розповів про Новий рік, який, навпаки, був для нього особливим.

У кожної людини є дні, коли все йде не так, як було заплановано. Та найсумніше, коли ти ретельно готуєшся до події, а обставини складаються проти тебе. Прикра новорічна історія одного разу трапилась і з популярним артистом Сергієм Бабкіним.

«Разом із гуртом ми грали в одному клубі. Спеціально підготували кавери на свої пісні, такі божевільні, й вдяглися у костюми Снігурок – всі були однакові. Грали кавери і потім відразу, не перевдягаючись, побігли в інший клуб, бо там теж був виступ – і такий сипав сніг, просто шалений, нереальний! Забігаємо у клуб – а там, мабуть, 15 людей. Ми зіграли, але це той Новий рік, який мені, чесно кажучи, не сподобався. Є такі речі, які хочеться прибрати з пам’яті», – зізнався Сергій Бабкін в інтерв'ю каналу «Україна».

Утім, така прикрість була в артиста лише раз у житті. А ось відповіддю про особливе святкування Сергій по-справжньому здивував.

«Мабуть, найщасливішим можу назвати перший Новий рік у моєму житті! Хоча я його й не пам’ятаю, на рівні мозку й пам’яті воно не відклалося, та я точно знаю – він був, і я його прожив!» – поділився музикант за лаштунками новорічного шоу «Привіт, 20-ті!».

Прибрати з пам'яті: Сергій Бабкін розповів про найбільш невдале святкування Нового року

Побачити яскравий виступ Сергія Бабкіна глядачі каналу «Україна» зможуть 31 грудня о 20:00 в грандіозному новорічному шоу «Привіт, 20-ті!». Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, що не так давно Сергій Бабкін відсвяткував день народження. З такої нагоди його дружина Сніжана опублікувала романтичні знімки з сімейного альбому. Кадри були зроблені в різні періоди життя закоханих.

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