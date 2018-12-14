"У нас в родині поповнення": Яна Соломко показала миле сімейне фото

Яна Соломко (фото: instagram.com/yana.solo)

Сімейний архів Яни поповнився ще одним милим фото з зимової прогулянки з дитиною

Яна Соломко, відома українська поп-співачка, колишня учасниця групи Real O, досить часто ділитися своїми сімейними фото. Нещодавно вона на своїй сторінці розмістила фото зі своїм чоловіком Олегом, під час спільної поїздки в Нью-Йорк.

А нещодавно українська виконавиця Яна Соломко у своєму блозі в соціальній мережі Instagram опублікувала фото в інтригуючій підписом: "Привіт всім із Києва. У нас в родині поповнення".

Дуже часто на її Instagram-сторінці можна зустріти фото дочки. Сжоже, що Яна живе щасливо, а в її родині панує любов і розуміння.

В цей раз співачка показала дуже миле фото зі своєю трирічною донькою Кірою і сніговою бабою.

Фото: Новий член зіркової родини (instagram.com/yana.solo)

"У нас в родині поповнення", - підписала фото вона, натякаючи на снігову бабу. Молода мама, скориставшись тим, що погода в Києві сніжна — вивела доньку на прогулянку з активними іграми. Сніговика вони вбрали в батькову шапку і шарф, які привезли з поїздки в Нью-Йорк, щоб сніговий персонаж став більше схожий на члена сім'ї.

Фото: Зворушливі фото з донькою Яна сміливо показує в соціальних мережах (instagram.com/yana.solo)

Скріншот: Коментарі к посту Яни Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Який стильний сніговик, як назвали новго члена родини?", "Яка красива фотографія, люблю зиму", "Відмінне фото, снігова баба - бомба", "Які ж ви красиві и щірі, а ще життерадісні", - написали под милим фото шанувальники Яни.

Відзначимо, що раніше Яна Соломко розповіла, що вважає основним чинником у стосунках зі своєю дитиною. Вона підказала, як вибудувати зі дитиною хороші та довірливі відносини.

Ми також повідомляли, що Яна Соломко знялася в ніжній фотосесії для колекції "TENDER MORNING". Фотосесію для бренду проводила відомий український фотограф Соня Плакидюк, експерт проекту "Супермодель по-українськи".

Віра Брежнєва: цікаві факти www.rbc.ua)