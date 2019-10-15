"У нас буде син": Тарас Тополя заінтригував довгоочікуваним "поповненням"

Фронтмен групи "Антитіла", чоловік співачки Alyosha, батько двох синів – Тарас Тополя в ексклюзивному інтерв'ю для програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", розповів, що чекає поповнення. До речі, раніше Тополя зізнався, що може розлютити його не на жарт.

"У нас буде син – у гурту "Антитіла", а якщо брати детальніше – у нас буде новий відеокліп, який ми вже відзняли, – поділився Тарас Тополя в ефірі каналу "Україна". – Заінтригую, що у відео є справжні кадри із нашого сімейного архіву".

Миле відео з дітками і навіть ексклюзивні кадри із пологового будинку. Та на реальне поповнення у родині Тарас поки що не зважується, говорить – як Бог дасть. Тим паче, артисту разом із дружиною є кому приділяти час та увагу – шестирічному Роману та трирічному Маркові.

"Я ніколи не виховував дівчинку – поки що, тому виховання двох хлопців нема з чим порівняти, але я скажу, що фізично і психологічно – це не просто, очевидно. Особливо, коли ми з Оленою гастролюючі артисти. Двадцять чотири години на добу потрібна увага, любов, турбота і, коли ми десь на гастролях, нам потрібно шукати, хто підмінить нас. Зараз це наші бабусі й дідусі, без яких ми б не впорались", – коментує лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Тарас Тополя і Alyosha

Та, не дивлячись на постійні гастролі й шалені графіки, артист знаходить час для дітей і виховує їх справжніми чоловіками.

"Хочу, щоб совість була, хоча всі розуміють це поняття по-різному. Совість – вона містить в собі багато речей: це і не бути падлою, вибачте за таке слово, і вміти підставити своє плече, тримати своє слово, бути в людському розумінні людиною, яка має свої принципи, і звичайно, вміти прощати", – поділився артист в програмі "Ранок з Україною".

Нагадаємо, раніше Alyosha розповіла, з-за чого може просидіти за келихом вина до пізньої ночі.