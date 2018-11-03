"У мене усе склалося": Каменських похвалилася "ідеальним" ранком (фото)

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Дівчина зізналася, що давно не бігала

Популярна українська співачка Настя Каменських показала фанатам, як виглядає її "ідеальний" ранок. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Давно в парку не бігала, з різних причин. Але сьогодні в мене все склалося, і я отримала задоволення гігантське. Але потрібно сказати, що це була не просто пробіжка, а зарядка на благо", - сказала вона.

Фото: Каменських на пробіжці (instagram.com/kamenskux)

Звернемо увагу, що на даний момент пост зібрав майже 50 тисяч лайків, "скине" при цьому шанувальників Каменських.

"Настя, виглядаєш супер", - сказав користувач Артем Сорокін.

"Настуся, ти розумниця", - підкреслила юзер Наталія Орейро.

"Прямо як геркулеси", - уточнив користувач Максимум.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, Настя Каменських вирішила мотивувати своїх шанувальників почати стежити за своїм здоров'ям і займатися спортом

Нагадаємо, що раніше Каменських представила свій перший сольний альбом під назвою "No Komments". Крім того, артистка презентувала новий кліп на пісню "Lomala".

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