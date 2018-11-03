"У мене усе склалося": Каменських похвалилася "ідеальним" ранком (фото)

Дівчина зізналася, що давно не бігала
Популярна українська співачка Настя Каменських показала фанатам, як виглядає її "ідеальний" ранок. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Давно в парку не бігала, з різних причин. Але сьогодні в мене все склалося, і я отримала задоволення гігантське. Але потрібно сказати, що це була не просто пробіжка, а зарядка на благо", - сказала вона.
Фото: Каменських на пробіжці (instagram.com/kamenskux)
Звернемо увагу, що на даний момент пост зібрав майже 50 тисяч лайків, "скине" при цьому шанувальників Каменських.
"Настя, виглядаєш супер", - сказав користувач Артем Сорокін.
"Настуся, ти розумниця", - підкреслила юзер Наталія Орейро.
"Прямо як геркулеси", - уточнив користувач Максимум.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
До речі, Настя Каменських вирішила мотивувати своїх шанувальників почати стежити за своїм здоров'ям і займатися спортом
Нагадаємо, що раніше Каменських представила свій перший сольний альбом під назвою "No Komments". Крім того, артистка презентувала новий кліп на пісню "Lomala".
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