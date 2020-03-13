Тисячі українців приєдналися до «марафону любові» Олега Винника (фантастичні фото)

В рамках першої частини туру Олега Винника «Божевільне Кохання» нову музичну програму і концептуально нове шоу співака побачили 10 міст. До концертного забіжу з неофіційною назвою «марафон кохання» приєдналися понад 20 тис. глядачів.

Традиційно напередодні свята весни артист зібрав Льодову арену в ТРЦ «Термінал» м. Бровари. Три роки тому Винник став першим виконавцем, який підкорив дану площадку. З тих пір музикант дав 5 аншлагових концертів на Льодовій арені, нинішній рік не став винятком.

Далеко не всі змогли вмістити зали шанувальників творчості Олега Винника. У зв'язку з цим співак оголосив про додаткові концертах. Серед міст, які побачать шоу «Божевільна Любов» на біс - Хмельницький (19 травня), Вінниця (24 травня), Черкаси (7 жовтня), Дніпро (10 жовтня).

Родзинкою програми стали ранні треки з репертуару артиста. По численним проханням користувачів соцмереж були виконані «Чорна лілія», «Па-па», «Любов поза моди». Вперше зі сцени прозвучала композиція «Гра в кохання» з альбому «Я не втомлюся» 2015 року. Нові пісні, презентовані восени, «Божевільне кохання», «Сльози на землі» у багатьох містах стали живими прем'єрами.

Зазначимо, що тур Олега Винника «Божевільне Кохання» буде міжнародним. У травні артист продовжить виступи на українських концертних майданчиках, а восени покаже шоу в країнах Європи.

Фото в матеріалі: Віктор Окремов, RockSoulana Music