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Тисячі українців приєдналися до «марафону любові» Олега Винника (фантастичні фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2020 - 12:09
Тисячі українців приєдналися до «марафону любові» Олега Винника (фантастичні фото)
Олег Винник (фото: Віктор Окремов, RockSoulana Music)

Артист №1 анонсував концерти на біс!

В рамках першої частини туру Олега Винника «Божевільне Кохання» нову музичну програму і концептуально нове шоу співака побачили 10 міст. До концертного забіжу з неофіційною назвою «марафон кохання» приєдналися понад 20 тис. глядачів.

Традиційно напередодні свята весни артист зібрав Льодову арену в ТРЦ «Термінал» м. Бровари. Три роки тому Винник став першим виконавцем, який підкорив дану площадку. З тих пір музикант дав 5 аншлагових концертів на Льодовій арені, нинішній рік не став винятком.

Тисячі українців приєдналися до «марафону любові» Олега Винника (фантастичні фото)

Тисячі українців приєдналися до «марафону любові» Олега Винника (фантастичні фото)

Далеко не всі змогли вмістити зали шанувальників творчості Олега Винника. У зв'язку з цим співак оголосив про додаткові концертах. Серед міст, які побачать шоу «Божевільна Любов» на біс - Хмельницький (19 травня), Вінниця (24 травня), Черкаси (7 жовтня), Дніпро (10 жовтня).

Родзинкою програми стали ранні треки з репертуару артиста. По численним проханням користувачів соцмереж були виконані «Чорна лілія», «Па-па», «Любов поза моди». Вперше зі сцени прозвучала композиція «Гра в кохання» з альбому «Я не втомлюся» 2015 року. Нові пісні, презентовані восени, «Божевільне кохання», «Сльози на землі» у багатьох містах стали живими прем'єрами.

Зазначимо, що тур Олега Винника «Божевільне Кохання» буде міжнародним. У травні артист продовжить виступи на українських концертних майданчиках, а восени покаже шоу в країнах Європи.

Фото в матеріалі: Віктор Окремов, RockSoulana Music

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