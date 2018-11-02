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"Тисячі людей слухають": грецький співак висловився про популярність української музики в Росії

Lite » Зірки 02.11.2018 - 19:30
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

KAZKA займає перші місця в російських чартах

Відомий співак грецького походження Andreas розповів, що думає про популярність української музики в Росії і повідомив, що група KAZKA займає перші місця в російських чартах. Про це інформує кореспондент Styler.

"Так, українських артистів в Росії дуже люблять. Зараз KAZKA займає перші місця в російських чартах, і це мене страшенно радує", - стверджує виконавець Andreas.

Також артист підкреслює, що в Росії велика кількість людей слухає музику українського виробництва, так як вважають її якісним продуктом, вартим уваги.

Andreas говорить: "У Росії тисячі людей слухають українську музику і розуміють, що саме в Україні постійно і регулярно з'являються нові артисти з новим і незвичайним якісним продуктом".

&quot;Тисячі людей слухають&quot;: грецький співак висловився про популярність української музики в РосіїФото: (instagram.com/andreasinternational)

Це здорово, я вважаю, коли люди приймають артиста. Люди просто слухають музику, і багато з цих слухачів в Росії взагалі далекі від політики", - зазначив співак.

Нагадаємо, що грек Andreas розповів про переїзд до Києва, кар'єру і дружбу з російськими зірками.

Ми писали, що раніше український співак Andreas записав трек з сином легендарного репера COOLIO.

Також зірка журналу Playboy знялася в кліпі грецько-українського співака Andreas.

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