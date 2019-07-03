"Ти в моєму житті": Наталя Могилевська зачарувала чуттєвими фото з чоловіком

Наталя Могилевська радує шанувальників своїми перевтіленнями: вона вміє бути сильною і вольовою, трепетною і жіночною, з цікавістю розкриває в собі нові грані та постійно вдосконалюється. Після схуднення співачка буквально змінилася на очах: тепер вона сміливо хвалиться фото в купальнику і навіть зняла пікантне відео у відвертому образі, показавши пружні сідниці і стрункі ніжки. За плечима у артистки чимало досягнень. Так, вона стала переможницею проекту "Танці з зірками" в 2017-му році, а також знайшла нового друга в особі свого партнера, хореографа Ігоря Кузьменка, який навіть виступав з артисткою на сцені під час її всеукраїнського туру. В Instagram зірка трепетно і ніжно привітала його з днем народження і опублікувала чуттєву ефектну спільну фотосесію.

На одному з кадрів Наталя та Ігор відображені під час досить інтимної сцени – вони доторкнулися лобами і дивляться один на одного проникливим поглядом прямо в очі. На іншому – чоловік поклав одну руку співачці на талію, а другою обійняв і пригорнув до себе за плече.

"Ігор, дякую тобі за твій талант, за наші танці, за нашу перемогу! Ти справжній професіонал і дуже тепла людина. Я рада, що ти є в моєму житті! З Днем народження та будь щасливий! Може ще сезончик відтанцювати, що скажете?" - несподівано закінчила вона свій пост.

Фото: Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Вражають своєю ніжністю кадри тут же знайшли відгук у шанувальників зірки. Вони захоплювалися її жіночним образом і не забули згадати, що Ігор і Наталя дуже гармонійно виглядають разом.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Яка ж ти гарна, Наташка!", "Яка гарненька!", "Фотки божественні", "Наталя, Ви Шикарна жінка!", "Ви гарна пара", "Стильна, смілива і справжня жінка! Найкраща!", "Дуже йде, Вам ця зачіска", "Танці були гарячими! З Днем Народження!" - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше Наталія Могилевська заінтригувала фото в обіймах відомого оперного співака і представила з ним спільну роботу.

До речі, Наталя Могилевська підкорила трендовим лаконічним образом в костюмі від відомого бренду.