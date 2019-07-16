ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ти зі мною назавжди": Аліна Гросу зворушила романтичним кадром з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.07.2019 - 13:56
"Ти зі мною назавжди": Аліна Гросу зворушила романтичним кадром з чоловіком
Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

Співачка разом з чоловіком приїхала в Україну

Після розкішної весільної церемонії на віллі біля Верони і медового місяця з новоспеченим чоловіком в Італії Аліна Гросу прилетіла в Україну, щоб погостювати у родичів. Зазначимо, що співачка разом зі своїм обранцем Олександром живе в Москві, де вони розписалися 1 червня.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася романтичним і дуже колоритним знімком з коханим чоловіком. Вони позують в обнімку спиною до камери, стоячи посеред поля. Особливої атмосфери кадру додає дуже красиве небо з пухнастими хмарами. Судячи з усього, фото було зроблено на заході сонця.

Гросу також присвятила коханому зворушливі рядки.

"Якщо буде світ у моїх руках -
Ми його розділимо на двох.
Якщо ти зі мною назавжди -
Інше в житті дурниця", - написала артистка.

&quot;Ти зі мною назавжди&quot;: Аліна Гросу зворушила романтичним кадром з чоловіком

Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери Аліни навперебій захоплюються ефектним знімком і бажають парі щастя і любові.

  • Золоті слова
  • Ви чудові
  • Ви дуже милі, ніжні, красиві, Бережи Вас Господь
  • Ви просто чудові, як на картини - люблю...цьому
  • Дуже гарно
  • Дуже гарний кадр) побільше б таких цікавих знімків. Удачі в усьому, миру над головою, і побільше яскравих, щасливих моментів у житті))
 

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

&quot;Ти зі мною назавжди&quot;: Аліна Гросу зворушила романтичним кадром з чоловіком

&quot;Ти зі мною назавжди&quot;: Аліна Гросу зворушила романтичним кадром з чоловікомСкріншот поста (instagram.com/alina_grosu)

&quot;Ти зі мною назавжди&quot;: Аліна Гросу зворушила романтичним кадром з чоловіком&quot;Ти зі мною назавжди&quot;: Аліна Гросу зворушила романтичним кадром з чоловіком

Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу умилила мережу обнимашками з малюком. Співачка влаштувала ніжну фотосесію зі своїм племінником.

Також новоспечена дружина Аліна Гросу зробила несподіване зізнання про чоловіка.

До речі, Аліна Гросу представила пісню-присвяту своєму чоловікові, гімн кохання під назвою "Непереможна".

"Схожий на тебе": Аліна Гросу умилила мережу обіймашками з малюком Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловікові
Новини України певецАліна Гросу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся