"Ти зі мною назавжди": Аліна Гросу зворушила романтичним кадром з чоловіком

Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

Співачка разом з чоловіком приїхала в Україну

Після розкішної весільної церемонії на віллі біля Верони і медового місяця з новоспеченим чоловіком в Італії Аліна Гросу прилетіла в Україну, щоб погостювати у родичів. Зазначимо, що співачка разом зі своїм обранцем Олександром живе в Москві, де вони розписалися 1 червня.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася романтичним і дуже колоритним знімком з коханим чоловіком. Вони позують в обнімку спиною до камери, стоячи посеред поля. Особливої атмосфери кадру додає дуже красиве небо з пухнастими хмарами. Судячи з усього, фото було зроблено на заході сонця.

Гросу також присвятила коханому зворушливі рядки.

"Якщо буде світ у моїх руках -

Ми його розділимо на двох.

Якщо ти зі мною назавжди -

Інше в житті дурниця", - написала артистка.

Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери Аліни навперебій захоплюються ефектним знімком і бажають парі щастя і любові.

Золоті слова

Ви чудові

Ви дуже милі, ніжні, красиві, Бережи Вас Господь

Ви просто чудові, як на картини - люблю...цьому

Дуже гарно

Дуже гарний кадр) побільше б таких цікавих знімків. Удачі в усьому, миру над головою, і побільше яскравих, щасливих моментів у житті))

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Скріншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу умилила мережу обнимашками з малюком. Співачка влаштувала ніжну фотосесію зі своїм племінником.

Також новоспечена дружина Аліна Гросу зробила несподіване зізнання про чоловіка.

До речі, Аліна Гросу представила пісню-присвяту своєму чоловікові, гімн кохання під назвою "Непереможна".