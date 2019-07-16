"Ти зі мною назавжди": Аліна Гросу зворушила романтичним кадром з чоловіком

Співачка разом з чоловіком приїхала в Україну
Після розкішної весільної церемонії на віллі біля Верони і медового місяця з новоспеченим чоловіком в Італії Аліна Гросу прилетіла в Україну, щоб погостювати у родичів. Зазначимо, що співачка разом зі своїм обранцем Олександром живе в Москві, де вони розписалися 1 червня.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася романтичним і дуже колоритним знімком з коханим чоловіком. Вони позують в обнімку спиною до камери, стоячи посеред поля. Особливої атмосфери кадру додає дуже красиве небо з пухнастими хмарами. Судячи з усього, фото було зроблено на заході сонця.
Гросу також присвятила коханому зворушливі рядки.
"Якщо буде світ у моїх руках -
Ми його розділимо на двох.
Якщо ти зі мною назавжди -
Інше в житті дурниця", - написала артистка.
Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)
Фолловери Аліни навперебій захоплюються ефектним знімком і бажають парі щастя і любові.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Скріншот поста (instagram.com/alina_grosu)
Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, раніше Аліна Гросу умилила мережу обнимашками з малюком. Співачка влаштувала ніжну фотосесію зі своїм племінником.
Також новоспечена дружина Аліна Гросу зробила несподіване зізнання про чоловіка.
До речі, Аліна Гросу представила пісню-присвяту своєму чоловікові, гімн кохання під назвою "Непереможна".