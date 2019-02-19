"Ти крут": Потап вразив шанувальників спортивними талантами

Співак показав, наскільки добре грає в баскетбол

Популярный рэпер и продюсер Потап по-настоящему удивил поклонников, показав, как мастерски играет в баскетбол. Видео своих достижений в зале он опубликовал в Instagram.

Певец в делает несколько шагов к кольцу с мячом в руках, а затем забрасывает его туда, зацепившись руками за баскетбольную корзину.

Поклонники оценили спортивные таланты артиста, но стали беспокоиться за судьбу спортивного инвентаря – они предположили, что кольцо могло оборваться под весом звезды, но видео заканчивается на самом интересном месте, поэтому узнать о дальнейшем развитии событий возможным не представилось.

"Кольцо не сломали?", "Крутяк", "Теперь можно и в NBA", "Так оказывается вы ещё баскетболист. Так держать!", "Кольцо не оборвал", "Это сильно", "NBA нервно курит", "Потап, ты крут", "Прямо Майкл Джордан", "Украинский Шакил", - начали фаны сравнивать рэпера со звездами мирового баскетбола.

Напомним, что Потап принял участие в съемках нового клипа Насти Каменских под названием "Попа как у Ким". Кроме артиста, в видео появилась еще парочка знаменитостей: DJ Nana, победители "Х-фактор 9", ZBSband, популярные блогеры и комики Чоткий паца.

Ранее Потап пожаловался на то, что стал невольной жертвой аферистов – его имя использовали мошенники для выманивания денег за пиар молодых дарований.

К слову, Настя Каменских показала совместное фото с веселящимся на заднем фоне Потапом, вновь спровоцировав слухи об их отношениях.