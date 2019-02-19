"Ти крут": Потап вразив шанувальників спортивними талантами

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Співак показав, наскільки добре грає в баскетбол

Популярний репер та продюсер Потап по-справжньому здивував шанувальників, показавши, як майстерно грає в баскетбол. Відео своїх досягнень в залі він опублікував в Instagram.

Співак робить кілька кроків до кільця з м'ячем в руках, а потім закидає його туди, зачепившись руками за баскетбольну корзину.

Шанувальники оцінили спортивні таланти артиста, але стали турбуватися за долю спортивного інвентарю – вони припустили, що кільце могло обірватися під вагою зірки, але відео закінчується на найцікавішому місці, тому дізнатися про подальший розвиток подій не представилося можливим.

"Кільце не зламали?", "Крутяк", "Тепер можна і в NBA", "Так виявляється ви ще баскетболіст. Так тримати!", "Кільце не обірвав", "Це сильно", "NBA нервово курить", "Потап, ти крут", "Прямо Майкл Джордан", "Український Шакіл", - фани почали порівнювати репера з зірками світового баскетболу.

Нагадаємо, що Потап взяв участь у зйомках нового кліпу Насті Каменських під назвою "Попа як у Кім". Крім артиста, в відео з'явилася ще парочка знаменитостей: DJ Nana, переможці "Х-фактор 9", ZBSband, популярні блогери і коміки Чоткий паца.

Раніше Потап поскаржився на те, що став мимовільною жертвою аферистів – його ім'я використовували шахраї для виманювання грошей за піар молодих обдарувань.

До слова, Настя Каменських показала спільне фото з веселим Потапом на задньому фоні, знову спровокувавши чутки про їхні стосунки.