"Ти - бомба": Настя Каменських викликала фурор новим образом в облягаючій спідниці і шкірі

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських продовжує колесити по ефірах з презентацією пісні "ELEFANTE"

Настя Каменських продовжує свій насичений "ТВ і радіо-марафон" по Мексиці. Нагадаємо, що пара полетіла в цю країну ще пару тижнів тому. У Мексиці Настя і Потап буквально кожен день показували своїм шанувальникам десятки фото і відео з відпочинку. Звичайно ж, Каменських не відмовляла собі в задоволенні показувати серію стильних літніх образів, в тому числі і в купальниках. Після насиченого відпочинку Каменських і Потап не поспішили повертатися в Україну. Як з'ясувалося, в Мексиці у співачки заплановано повноцінний прес-тур по радіостанціям і ТБ-шоу! Для кожного такого виходу Настя готує новий образ.

Днями Настя відвідала редакцію модного видання EstiloDF. А також програму Televisa. Відзначимо, що "Групо Телевіса" — мексиканський медіаконгломерат, найбільший в світі серед іспаномовних країн і другий за величиною в Латинській Америці після бразильського "Организасойш Глобу".

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

На своїй сторінці в мережі instagram Настя поспішила показати новий яскравий образ для чергових ефірів. Виконавиця вибрала ефектний наряд в облягаючій чорній спідниці з масивним квітковим принтом. Також образ доповнює трендовий чорний топ зі шкіри, декорована металевими вставками. На ніжках - чорні босоніжки на високій шпильці.

“Дуже дякую за гарне інтерв'ю, EstiloDF. Це була прекрасна розмова", - підписала одне з фото Настя.

Звичайно ж, теплі слова Каменських подарувала студії Televisa!

Шанувальники Насті поспішили прокоментувати її новий стильний образ:

"Як завжди красуня"

"Настя краще всіх"

"Дивовижний наряд"

"Ти - бомба"

"Яка ж ви шикарна, надихаєте"

"Ось це красуня!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше екс-дружина Потапа Горова чесно зізналася, чи спілкується їхній син з Каменських.