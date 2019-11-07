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"Ти - бомба": Настя Каменських викликала фурор новим образом в облягаючій спідниці і шкірі

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.11.2019 - 09:56
"Ти - бомба": Настя Каменських викликала фурор новим образом в облягаючій спідниці і шкірі
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських продовжує колесити по ефірах з презентацією пісні "ELEFANTE"

Настя Каменських продовжує свій насичений "ТВ і радіо-марафон" по Мексиці. Нагадаємо, що пара полетіла в цю країну ще пару тижнів тому. У Мексиці Настя і Потап буквально кожен день показували своїм шанувальникам десятки фото і відео з відпочинку. Звичайно ж, Каменських не відмовляла собі в задоволенні показувати серію стильних літніх образів, в тому числі і в купальниках. Після насиченого відпочинку Каменських і Потап не поспішили повертатися в Україну. Як з'ясувалося, в Мексиці у співачки заплановано повноцінний прес-тур по радіостанціям і ТБ-шоу! Для кожного такого виходу Настя готує новий образ.

Днями Настя відвідала редакцію модного видання EstiloDF. А також програму Televisa. Відзначимо, що "Групо Телевіса" — мексиканський медіаконгломерат, найбільший в світі серед іспаномовних країн і другий за величиною в Латинській Америці після бразильського "Организасойш Глобу".

&quot;Ти - бомба&quot;: Настя Каменських викликала фурор новим образом в облягаючій спідниці і шкірі

&quot;Ти - бомба&quot;: Настя Каменських викликала фурор новим образом в облягаючій спідниці і шкірі

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

На своїй сторінці в мережі instagram Настя поспішила показати новий яскравий образ для чергових ефірів. Виконавиця вибрала ефектний наряд в облягаючій чорній спідниці з масивним квітковим принтом. Також образ доповнює трендовий чорний топ зі шкіри, декорована металевими вставками. На ніжках - чорні босоніжки на високій шпильці.

“Дуже дякую за гарне інтерв'ю, EstiloDF. Це була прекрасна розмова", - підписала одне з фото Настя.

Звичайно ж, теплі слова Каменських подарувала студії Televisa!

Шанувальники Насті поспішили прокоментувати її новий стильний образ:

  • "Як завжди красуня"
  • "Настя краще всіх"
  • "Дивовижний наряд"
  • "Ти - бомба"
  • "Яка ж ви шикарна, надихаєте"
  • "Ось це красуня!"

&quot;Ти - бомба&quot;: Настя Каменських викликала фурор новим образом в облягаючій спідниці і шкірі

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше екс-дружина Потапа Горова чесно зізналася, чи спілкується їхній син з Каменських.

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