Twenty One Pilots довели українців до екстазу: яскраві фото з концерту культового гурту

Музиканти не тільки запалили публіку своїми хітами, але і порадували відмінним знанням української мови

30 января в Киеве в рамках The Bandito Tour состоялся концерт культовой американской группы Twenty One Pilots - обладателей номинации "Лучший поп-дуэт" премии Grammy.

Все билеты на выступление всемирно известного коллектива были проданы задолго до мероприятия - sold out организаторы объявили еще 14 ноября!

Уже за несколько часов до начала действа площадь перед Дворцом Спорта была заполнена тысячами фанатов Twenty One Pilots. А уже во время самого концерта все они подпевали чуть-ли не каждую песню. А хиты "Stressed Out", "Heathens", "Ride" Тайлер Джозеф мог вообще не петь - за него это делали украинцы.

Концерт Twenty One Pilots в Киеве (фото: Оля Закревская)

Кстати, во время концерта музыканты не только сменили несколько нарядов, но и вызывали бурю аплодисментов своим отличным знанием украинского языка.

"Привіт, Київ! Дякую, що прийшли на наш концерт!" - сказал Джош Дан.

Концерт Twenty One Pilots в Киеве (фото: Оля Закревская)

Несмотря на то, что концерт начался с небольшой задержкой, все посетители двухчасового шоу остались довольны и ждут новой встречи со своими кумирами.

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