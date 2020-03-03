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Творимо! Наречена Віктора Павліка в прозорій блузі влаштувала креативний фотосет

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.03.2020 - 16:35
Творимо! Наречена Віктора Павліка в прозорій блузі влаштувала креативний фотосет
Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина Реп'яхова позувала перед об'єктивному фотографа в total white образі

Молода наречена Віктора Павліка, 25-річна Катерина Реп'яхова активно готується до весілля з коханим і вже приміряє весільні сукні. Також дівчина не проти попрацювати не тільки концертним директором співака, але і спробувати себе в якості моделі. Наприклад, на новому відео на сторінці Катерини в Instagram вона показала фрагмент фотосету, пообіцявши, що в підсумку підписників чекає щось креативне.

Дівчина одягла прозору білу блузку з рукавом три чверті, а також трендові в цьому сезоні світлі джинси "банани", в якості взуття вона віддала перевагу чорним лаковим лоферам. Катерина позує біля стіни з жовтим фоном, і не забуває перевіряти знімки, котрі робить фотограф.

"Творили сьогодні", - підписала вона кадри, вказавши ім'я автора.

До речі, нещодавно Еатерина разом з зірковим коханим вирушила в Нову Каховку на гастролі. Дівчина прогулялася по місцевій набережній і зізналася в коханні місту. Крім того, Катерина вирішила розповісти історію свого яскравого строкатого светра. Виявляється, дівчина придбала його в міському секонд-хенді.

"Нова Каховка. Один з найулюбленіших наших міст з ВП. Він такий чистий, доглянутий і затишний. Любимо, коли тут проходять наші тури. Хто знає історію светри, який на мені? Відразу скажу, він з новокаховського секондхенда", - підписала вона відео, зняте на оглядовому майданчику.

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