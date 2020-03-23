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TVORCHI випустили джинґл зі звуків карантину #залишайсявдома

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.03.2020 - 16:18
TVORCHI випустили джинґл зі звуків карантину #залишайсявдома
TVORCHI (фото: прес-служба)

Гурт TVORCHI створили джинґл, використавши для нього реальні звуки карантину!

Таким чином артисти підтримали національну кампанію #залишайсявдома, головним меседжем якої є протидія поширення коронавірусу.

Джинґл, створений гуртом для привертання уваги широкої аудиторії до найбільш ефективного методу для перешкоджання поширенню COVID-19 – домашньої ізоляції.

TVORCHI — #залишайсявдома

Музиканти використали типові звуки у домі під час карантину: відкритий кран, розсипана гречка, використання антисептичного засобу, відкриття вікон, шарудіння поличок, натягування рукавичок та ін.

Ми, як і всі свідомі українці, зберігаємо спокій та залишаємось вдома! Ці декілька днів надихнули нас на музику, яка складається зі звуків карантину: використання антисептичного засобу, води у відкритому крані, розсипаної гречки, шарудіння поличок, та всього іншого, що оточує нас вдома щосекунди. Нашою музикою ми закликаємо вас протидіяти коронавірусу, адже це дуже просто – #залишайсявдома”, коментують TVORCHI.

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