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"Твої дотики": переможниця Холостяк 9 зворушила пронизливою ніжність з коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.09.2019 - 16:32
"Твої дотики": переможниця Холостяк 9 зворушила пронизливою ніжність з коханим
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Пара знялася для обкладинки глянцю

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова не приховують свої почуття від широкої публіки. Закохані живуть і подорожують разом, діляться з шанувальниками своїми планами, правда, весілля в найближчому майбутньому не планує. Втім, це аніскільки не заважає їм насолоджуватися один одним і невтомно визнаватися в любові. На сторінці солодкої парочки в Instagram часто можна побачити пронизливі спільні фото, повні ніжності і пристрасті.

Так, Даша поділилася свіжим трепетним знімком з коханим. Пронизливе портретне фото вона опублікувала в двох варіантах – кольоровому і чорно-білому. На знімку дівчина обережено торкається обличчя Микити руками, обійявши його. Вона закрила в блаженстві очі і наблизилася впритул ніби завмерши за мить до поцілунку.

"Твої дотики, мої поцілунки. Колір або ч/б?" - запитала вона у шанувальників у підписи під інтимними кадрами.

&quot;Твої дотики&quot;: переможниця Холостяк 9 зворушила пронизливою ніжність з коханим

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Думки користувачів мережі розділилися. Одні вважали, що колір краще передає гаму почуттів між закоханими, іншим припала до смаку монохромна фотокартка.

&quot;Твої дотики&quot;: переможниця Холостяк 9 зворушила пронизливою ніжність з коханим

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

  • Звичайно ж колір. На кольоровому фото більше тепла і ніжності
  • Колір, так ніжно і тепло з кольором
  • Ч/б, просто шикарно
  • Як кадри з романтичного фільму. Шикарні
  • Ви точно на Холостяку познайомилися? Таке відчуття, що Ви разом все життя! Щастя і Кохання Вам!
  • Кожне фото по-своєму круте
  • Колір, більш жваве фото
  • Дуже красиві

Скріншот коментарів

Також Микита і Даша поділилися радісною новиною – вони знялися для обкладинки глянцевого журналу Viva! і розповіли на його сторінках свою історію кохання і стосунків

&quot;Твої дотики&quot;: переможниця Холостяк 9 зворушила пронизливою ніжність з коханим

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін на обкладинці глянцю (instagram.com/kvittkova)

"Саме сильне слово на світі — "ми". Воно надихає, підтримує і розраджує. Воно вчить жити не тільки для себе. Це відчуття, яке надає нам сили. Так от, Ми на обкладинці і Ми щасливі. Щасливі, що у нашому житті був проект Холостяк, де ми зустріли один одного. Щасливі, що наші почуття зародились так раптово, але так по-справжньому. Щасливі, що ми подолали стільки труднощів, а попереду ще більше пригод", - підписала Даша кадр в журналом на руках.

Раніше переможниця Холостяк 9 Дар'я Квіткова поскаржилася на стрімкий ритм життя і відсутність часу на прості радощі.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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