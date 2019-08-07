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"Гасіть мене": Тіна Кароль надихнула ідеальною фігурою на чарівному пляжному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.08.2019 - 14:42
"Гасіть мене": Тіна Кароль надихнула ідеальною фігурою на чарівному пляжному фото
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль продовжує показувати фото з Лос-Анджелеса

Тіна Кароль не залишає свою багатомільйонну армію шанувальників і дня без уваги. Українська виконавиця буквально засипає шанувальників знімками зі своєї недавньої чуттєвої фотосесією. Зазначимо, що Кароль відповідально підійшла до літа! Співачка вирішила оновити фотоальбом і організувала літню фотосесію. При цьому зйомка проходила на величезному пляжі Лос-Анджелеса у США.

В рамках зйомки Кароль приміряла відразу кілька образів - стильний, чарівний і привабливий одночасно! І тепер все літо Тіна показує фанам все нові і нові кадри з цієї зйомки. Особливо шанувальникам Кароль сподобався її білосніжний трикотажний наряд - з коротенькими шортиками і топ з довгими рукавами. Романтичний образ виконавиця доповнила білими туфлями з прозорими силіконовими вставками.

Волосся виконавиці розпущене і завите у великі локони - впізнавана "фішка" образу Кароль. При цьому співачка опублікувала чорно-білий знімок.

На новому фото Кароль позує на тлі пляжу і океану. Співачка обперлася р перила оглядової будки. Вона не дивиться в кадр, а позує з закритими очима. На губах - ледь вловима посмішка!

Як завжди, Кароль ніяк не підписала новий знімок!

&quot;Гасіть мене&quot;: Тіна Кароль надихнула ідеальною фігурою на чарівному пляжному фото

Чарівна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники виконавиці знову прийшли в невимовний захват від її нового знімка:

  • "Гасіть мене"
  • "Ці ніжки зводять мене з розуму"
  • "Мені погано, тримайте мене"
  • "Які ніжки"
  • "Яка маленька і ніжна"
  • "Одна естетика"
  • "ООО цариця"
  • "Ну що тут скажеш, шикарна як завжди"

&quot;Гасіть мене&quot;: Тіна Кароль надихнула ідеальною фігурою на чарівному пляжному фото

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Також раніше артистка публікувала і інші фото з цієї фотосесії.

&quot;Гасіть мене&quot;: Тіна Кароль надихнула ідеальною фігурою на чарівному пляжному фото

&quot;Гасіть мене&quot;: Тіна Кароль надихнула ідеальною фігурою на чарівному пляжному фото

&quot;Гасіть мене&quot;: Тіна Кароль надихнула ідеальною фігурою на чарівному пляжному фото

Чарівна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше співачка порадувала шанувальників іншим чином. Тіна Кароль показала чуттєве фото в сітчастому сукню.

До речі, Тіна Кароль обпекла магнетичним поглядом на спокусливих пляжних фото.

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