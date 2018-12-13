"Шопінг і пригоди": Катя Осадча показала, як відпочиває у Стамбулі з Лесею Нікітюк

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча Катя Осадча знімає суботній випуск "Світського життя" в Стамбулі

Українська телеведуча Катя Осадча поділилася атмосферним фото з самого серця Туреччини – Стамбулу. Туди вона прилетіла на зйомки чергового випуску "Світського життя". Відповідний знімок Осадча опублікувала на своїй instagram-сторінці.

Катя Осадча-у Стамбулі (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя повідомила, що на її "стамбульські пригоди" можна буде побачити вже в цю суботу, 15 грудня.

"Наші стамбульські пригоди скоро у Світському житті! Вже цієї суботи не пропустіть", – написала Осадча Instagram.

На фото Катя насолоджується сонцем і видом на ранковий Стамбул. Вона вдягнена в ультрамодну червону сукню-светр ыз "крилами" й широким чорним поясом.

Катя Осадча у Стамбулі (instagram.com/kosadcha/)

Відзначимо, що в Стамбул також прибула телеведуча і шоу-вумен Леся Нікітюк, яка вирушила на лікування та оздоровлення в одну з турецьких клінік. Нікітюк імовірно стане героїнею одного з сюжетів "Світського життя". В instagram-сторіз Осадчої видно, що вона прогулюється турецькими ринками разом з Никитюк.

"Стамбульський шопінг. Килими - любов моя", — кумедно підписала коротке відео Осадча (скріншот: instagram.com/kosadcha)

В коментарях фолловери не тільки зізналися в любові до Стамбулу, але й розкритикували спільну роботу Каті Осадчої та Лесі Никитюк.

"Стамбул – неймовірне місто, там стільки вражаючих поєднань. Релігії, їжі, архітектури, різних людей і любові. Чекаю виходу програми", – прокоментувала murashka_xl.

"У двох вулицях від мого дому", – написала ksenia_m_v.

"Без Никитюк було б набагато краще... а так, тільки виглядає безглуздо на вашому тлі, Катя...", – розкритикувала alina_pawlowska.

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha/

Нагадаємо, раніше співачка продемонструвала своїм підписникам черговий модний тренд сезону осінь-зима 2018-19 – леопардовий принт.

Також 7 грудня вона взяла участь у зйомках святкових роликів телеканалу "1+1", де з'явилася в ефектному вбранні.

Лав-сторі Каті Осадчої та Юрія Горбунова (відео РБК-Україна)