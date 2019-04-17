"Циганка Сера": Слава з НеАнгелів викликала суперечки в мережі новим образом

Співачка продемонструвала модний лук
Слава Камінська, солістка відомої української групи НеАнгели, продовжує ділитися з дописувачами новими стильними фотографіями. Свій новий образ співачка показала на сторінці в Instagram.
На новому фото Слава позує в довгій спідниці та помаранчевому піджаку на верх якого вона одягла темно-синє пальто з візерунками. На ногах у співачки світлі кросівки.
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Користувачі мережі неоднозначно сприйняли такий образ співачки. Хтось зацінив її лук, але є і ті, кому образ не сподобався.
Нагадаємо, що Слава Камінська заохотила шанувальників сексі-фото, яке вона виставила в Instagram.
Раніше повідомлялося про те, що Слава з НеАнгелів розбурхала "апетитним" фото в басейні.