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"Циганка Сера": Слава з НеАнгелів викликала суперечки в мережі новим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.04.2019 - 21:40
"Циганка Сера": Слава з НеАнгелів викликала суперечки в мережі новим образом
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка продемонструвала модний лук

Слава Камінська, солістка відомої української групи НеАнгели, продовжує ділитися з дописувачами новими стильними фотографіями. Свій новий образ співачка показала на сторінці в Instagram.

На новому фото Слава позує в довгій спідниці та помаранчевому піджаку на верх якого вона одягла темно-синє пальто з візерунками. На ногах у співачки світлі кросівки.

&quot;Циганка Сера&quot;: Слава з НеАнгелів викликала суперечки в мережі новим образом

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли такий образ співачки. Хтось зацінив її лук, але є і ті, кому образ не сподобався.

  • Все, що було в шафі, то і натягнула;
  • Чому ви так без смаку одягаєтеся;
  • Прощай циганка Сера... а що? З гумором;
  • Слава шикарна, талановита і дівчина з гумором. Веселіться люди;
  • Стильно;
  • І гроші є, і хороші речі є, а ось смаку на жаль - немає!;
  • Шикарна жінка;
  • Супер кроси;
  • Тільки туфель бракує;
  • Луки у вас завжди на висоті. Вам все йде;
  • Щось всього багато, кросівки взагалі не сюди;
  • Супер смак одягання;
  • Мені здається це дуже не комфортно, такий наряд;
  • Кросівки просто вогонь;
  • Зараз модно все натягнути на себе! І модний будеш;
  • Славочка, ти чудо.

Нагадаємо, що Слава Камінська заохотила шанувальників сексі-фото, яке вона виставила в Instagram.

Раніше повідомлялося про те, що Слава з НеАнгелів розбурхала "апетитним" фото в басейні.

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