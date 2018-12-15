"Цілий квест": Лілія Ребрик розповіла, як з дітьми "ловить" Діда Мороза

Лілія Ребрик з донькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Жінка влаштовує для дітей цілий квест

Популярна українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик розповіла, як у їх родинному колі проходить святкування Нового року. Про це вона розповіла журналістам, передає "Сьогодні".

"На Новий рік ми влаштовуємо вдома цілий квест. Діана вже в тому віці, коли дитина починає шукати підступ – а чи є Дід Мороз насправді? А мені дуже хочеться, щоб вона вірила в чудо як можна довше. Так що вдома ми відкриваємо вікна й бігаємо по квартирі в надії зловити Діда. Всі разом занурюємося в цю захоплюючу гру, але кожен раз дідусеві вдається залишити подарунки і піти непоміченим (сміється). Ми ще не вирішили, чи будемо укладати молодшеньку спати в новорічну ніч", - сказала вона.

При цьому, стверджує Ребрик, її донька впевнена, що з кожним роком Дід Мороз буде приносити все більше подарунків.

"...і їй, і сестричці, гадає, що ж це буде, зрозуміє Поліна чи ні. Так що у батьків ускладнюється завдання, як зробити для дітей ще один новорічне свято веселим і незабутнім", - підкреслила вона.

У той же час актриса зізналася, що є одне питання, яке зараз для них є актуальним.

"Також у нас відкрите питання з приводу ялинки. Справа в тому, що в Полі зараз такий період, коли вона дуже активно пізнає світ – щосили повзає, і незважаючи на те, що їй тільки 7 місяців, вже стоїть на ногах і намагається ходити. Так що ми в роздумах, як же нам ялинку ставити – Полінка ж буде намагатися за неї вхопитися і стояти", - уточнила вона.

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