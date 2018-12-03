ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Цілий день йде сніг": Бабкін розповів про поїздку в рідне місто

Lite » Зірки 03.12.2018 - 21:02
"Цілий день йде сніг": Бабкін розповів про поїздку в рідне місто
Фото: Сергій Бабкін (facebook.com/babkin official)

Співак зізнався, що його засмутило в першу чергу

Відомий український виконавець Сергій Бабкін, який нещодавно відсвяткував своє 40-річчя, розповів, як його зустріло рідне місто Харків. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Бабкін опублікував фотографію, на якій зображений засніжений Харків і поскаржився на те, що в його рідному місті дуже погано справляються з погодними умовами.

"Харків! Вірніше, ті, хто управляють містом! Цілий день йде сніг. Дороги не почищені жодного разу. Машини ледве їдуть. Їхали, занесло так, що мало не повбивалися", - написав Сергій Бабкін і додав, що на цьому його розчарування не закінчилися.

"Були у батьків вдома. Води гарячої немає з серпня!!! Шановні, ви серйозно? Може пора вже включитися? З першим днем зими нас усіх!" – додав артист.

&quot;Цілий день йде сніг&quot;: Бабкін розповів про поїздку в рідне місто

Скріншот поста (instagram.com/babkin_official)

В коментарях шанувальники поспівчували Сергію Бабкіну і стали розповідати про те, як виглядає картина з прибирнням снігу і гарячою водою в різних районах Харкова.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Бабкін розповів про домашніх улюбленців і зйомках фільму.

Співак зізнався, що це далося нелегко, оскільки він не володіє англійською мовою. А ще недавно артист знявся у фільмі "11 дітей з Моршина", а також став його саунд-продюсером.

А також розповідали про те, що Бабкін емоційно відреагував на кліп учасниці Жіночого кварталу".

Відео: РБК-Україна

Гонки на Дарницькому мосту: Майлі Сайрус випустила знятий у Києві кліп Жила на вулиці: Зіанджа зізналася, що з-за Могилевської стала бездомною
Новини України артистпевецСергій Бабкін
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся