"Цілий день йде сніг": Бабкін розповів про поїздку в рідне місто

Фото: Сергій Бабкін (facebook.com/babkin official)

Співак зізнався, що його засмутило в першу чергу

Відомий український виконавець Сергій Бабкін, який нещодавно відсвяткував своє 40-річчя, розповів, як його зустріло рідне місто Харків. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Бабкін опублікував фотографію, на якій зображений засніжений Харків і поскаржився на те, що в його рідному місті дуже погано справляються з погодними умовами.

"Харків! Вірніше, ті, хто управляють містом! Цілий день йде сніг. Дороги не почищені жодного разу. Машини ледве їдуть. Їхали, занесло так, що мало не повбивалися", - написав Сергій Бабкін і додав, що на цьому його розчарування не закінчилися.

"Були у батьків вдома. Води гарячої немає з серпня!!! Шановні, ви серйозно? Може пора вже включитися? З першим днем зими нас усіх!" – додав артист.

Скріншот поста (instagram.com/babkin_official)

В коментарях шанувальники поспівчували Сергію Бабкіну і стали розповідати про те, як виглядає картина з прибирнням снігу і гарячою водою в різних районах Харкова.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Бабкін розповів про домашніх улюбленців і зйомках фільму.

Співак зізнався, що це далося нелегко, оскільки він не володіє англійською мовою. А ще недавно артист знявся у фільмі "11 дітей з Моршина", а також став його саунд-продюсером.

А також розповідали про те, що Бабкін емоційно відреагував на кліп учасниці Жіночого кварталу".

Відео: РБК-Україна