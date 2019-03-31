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"Цілувався з іншою": Анна Сєдокова збентежила близького чоловіка одкровеннями

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2019 - 22:42
"Цілувався з іншою": Анна Сєдокова збентежила близького чоловіка одкровеннями
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка попросила колегу і друга запросити її на весілля

Популярна співачка Анна Сєдокова радує шанувальників не тільки гарячими фотосесіями, що завжди викликають бурхливе обговорення в мережі, але і новими хітами, які вона буквально "штампує". Так, в її репертуарі є і дуетні композиції зі знменитыми чоловіками, які підривають танцполи. Артистка показала фрагмент спільного виступу з російським репером і своїм другом Алексом Свіком під час виконання пісні "Шантарам" і відставила для нього відверті зізнання, що збентежили виконавця.

Ганна з'явилася на сцені в оригінальному відвертому вбранні – топі і штанях з заниженою талією, які явили погляду білизну артистки. Вона доповнила лук латексними чорними рукавичками.

"І хоча вже через годину на цій сцені ти Alex Svik і вже цілувався з іншою, я все одно дуже вдячна тобі за наш "Шантарам". Співати її з тобою на одній сцені - неймовірне задоволення. Давайте домовимося, що на вашому весіллі виступаю я. Може і я з кимось там поцелуюсь", - написала Сєдокова, натякаючи на номер Олексія з Ольгою Бузовою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Колегу співачки такі отровения дещо збентежили. "Ну, Ань", - написав він, супроводивши послання смайлами.

&quot;Цілувався з іншою&quot;: Анна Сєдокова збентежила близького чоловіка одкровеннями

Фото: Анна Сєдокова та Alex Svik (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники приєднатися до обговорення і зізналися, що яскравий виступ артистів викликав у них захват, а також оцінили по достоїнству фігуру зірки.

"Як мило! А пісня просто вогонь", "Ганнуся! Ви шикарна! Форми - шикарні!", "Як завжди на висоті", "Аня , ви просто неймовірна", "Ви круті з Льошею, записуйте ще пісні разом, було спекотно", "Які ви круті! Найулюбленіша пісня", "Красені! Відмінний дует!", - писали коментатори.

Раніше Анна Сєдокова похвалилася своїм синочком Гекотором, розповівши про його чоловічий характер.

До речі, Анна Сєдокова показала величезний букет квітів і поміркувала про життя.

До речі, Анна Сєдокова викликала захоплення вбранням з леопардовим принтом.

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