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"Цариця": Слава з НеАнгелів вразила плавними вигинами в купальнику


Співачка довела, що не дивлячись на сімейні негаразди, виглядає чудово

 Співачка Слава з гурту НеАнгели, яка нещодавно пережила непросте розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським, на своїй сторінці в Instagram-блозі не втомлюється показувати, що хоч у її житті є місце смутку, все ж вона не впадає у відчай. Численні фото з відпочинку в красивих нарядах, які публікує Слава, збирають масу позитивних відгуків. Можна побачити виконавицю і у більш відвертому вигляді, наприклад у купальнику.
 Так, нещодавно артистка опублікувала фото, на якому можна відзначити ідеальні вигини її виточеного тіла. Купальник з оригінальним елементом на плечах привернув користувачів соцмереж, які розхвалили розкішну фігуру Слави і зазначили, що розлучення вплинуло на неї позитивно.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

 

Скріншот: Комментарі до посту Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)

  • Витончена фігурка. Підкажіть, ви ще сидите на інтервальному голодуванні чи використовуєте іншу дієту?
  • О, Слава! Ви - цариця
  • Ну як можна бути такою розкішною
  • Шикарна фігура
  • Не перший раз помічаю, що розлучення прикрашає жінку. Гарнішаете по годинах
  • Вогонь
  • Які сідниці
  • Хороша
  • Слава, ти прекрасна!!!

Зазначимо, що ще Слава останнім часом буквально засипала Instagram фотографіями сина Леонарда і дочки Лаури, яким вона присвячує багато часу. Знімки малюків призводять шанувальників Слави в захват і вони не шкодують для неї компліментів.

До речі, Слава Камінська вирішила зайнятися працетерапією і показала, як висаджує в парку дерева.

Крім того, Слава з групи НеАнгели замилувала мережу фото 3-річної доньки Лаури, яка разюче схожа на ляльку Барбі.

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