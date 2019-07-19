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"Цариця пустелі": Катерина Кухар зачарувала ефектним фото з Лас-Вегаса

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.07.2019 - 16:31
"Цариця пустелі": Катерина Кухар зачарувала ефектним фото з Лас-Вегаса
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Знаменита балерина відправилася на відпочинок в США

Українська прима-балерина Катерина Кухар вирішила набратися сил перед новим театральним сезоном, де вона буде захоплювати глядачів своєю граціозністю. Крім того, танцівниця знову сяде в крісло зоряного судді у новому сезоні проекту "Танці з зірками", так що осінь їй належить насичена. Зараз же вона набирається нових вражень і розслабляється в США.

На своїй сторінці в Instagram Кухар поділилася ефектним фото, яке викликало захват її фанатів. На мальовничому кадрі балерина позує в пустельному заповіднику біля Лас-Вегасу. Вона вибрала для прогулянки зручний, але стильний наряд - бежеві шорти і майку, а також чорний ковбойський капелюх, який додає образу особливої родзинки.

"Думай про мене, моя Сахара......п'ю тебе і не можу напитися...... Перша зупинка в Лас-Вегасі, заповідник Red Rock!" - прокоментувала Катерина.

&quot;Цариця пустелі&quot;: Катерина Кухар зачарувала ефектним фото з Лас-Вегаса

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Підписники обсипали танцівницю компліментами, заявивши, що їй дуже личить подібний образ.

  • Вау, дуже красиво
  • Супер!
  • Цариця пустелі)))
  • Тільки я чекаю фоток з казино в лас вегасі?
  • Мені подобається дуже красиво!!! Класснючая!!! Класна!!! Крута!!!
  • Яка ж ти
  • Вам личить образ! Гарного відпочинку
  • Клеопатра з України!!
  • Старий Дикий Захід ), Катерина прекрасна в будь-якому місці і в будь-який час) прикрашає все з собою!
  • Капелюх кльова звичайно, але чорний колір не кращий вибір в спеку)
 

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, Катерина Кухар здивувала несподіваним перевтіленням в циганку. У такому образі балерина скоро постане у новому українському серіалі.

Крім того, Катерина Кухар не перестає дивувати кадрами з балетних постановок, так, нещодавно вона викликала фурор в мережі пластичним фото.

Також ми писали, що славетна балерина заінтригувала фото у весільній сукні та фаті.

"Ось це поворот": Катерина Кухар здивувала несподіваним перевтіленням Хижаки: Катерина Кухар відверто розповіла, які чоловіки її збуджують і надихають
Новини України отдыхКатерина Кухарбалерина
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