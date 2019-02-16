"Царівна-жаба": Леся Нікітюк вразила фанів несподіваним видом

Ведуча запропонувала шанувальникам розважитися і пограти в гру

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась со своим женихом, судя по всему решила заняться собой и показала поклонникам несколько неожиданное фото. На своей странице в Instagram "богиня ламината" опубликовала снимок то ли из салона красоты, то ли у косметолога.

На фото звезда запечатлена в специальной медицинской одежде, с полотенцем на голове и густой зеленой маской на лице.

"25й зеленый мексиканец был лишним. лучший коммент - лайк в подарок! Такі в мене тепер конкурси", - отметила Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Конечно же, подписчики ведущей не смогли остаться в стороне и принялись предлагать свои варианты в комментариях - от подружки Шрека Фионы до лягушки и Фантомаса.

"Такую Фиону-еще поискать надо!!!", "Зимой и летом стройная, Зеленая Лесяаа", "Фото из фильма Маска...прикольно", "Фантомас разбушевался", "Фиона) не хватает Шрека)", "Дівчина Халка?", "Гринч", "Дракониха", "Лягушерия в релаксе", "Ти "ШРЕЧИХА", "Если женщина прекрасна ,то она прекрасна в любом образе", "Халк на минималках", "Этот оттенок зеленого вам к лицу", "Царевна-лягушка!", "Джим Керри со своей "Маской" отдыхает", - пишут фаны Леси.

Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась вожделенным трофеем.

К слову, Леся Никитюк оберегает своих родственников от внимания общественности и редко публикует фото с ними. Однако ее мама другого мнения и с удовольствием делится семейными фото.

Видео: РБК-Украина