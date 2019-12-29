Царівна лебідь: Джамала у вбранні з пір'ям справила фурор на Х-факторі

Джамала постала перед фанатами в білосніжному і екстравагантному вбранні
Джамала практично постійно захоплює шанувальників своїми ефектними і спокусливими, але при цьому екстравагантними образами. На цей раз українська зірка вбралася на Х-фактор 10 в білосніжний наряд, який шанувальники назвали "царівна-лебідь". Зазначимо, що наряд виконаний в дуже витонченому стилі, який дозволяє побачити прекрасне декольте теледіви.
Плаття вражає своєю красою і несхожістю на інші. На знімках Джамала випромінює щирість і красу і звабливо посміхається.
Шанувальники української знаменитості просто не могли пройти повз і не оцінити красу такого чудового вбрання. Вони написали зірці безліч компліментів і захоплених коментарів. Також фанати активно цікавляться, хто дизайнер цієї розкішної сукні.
Скріншот коментарів
Пізніше на сторінці співачки з'явилося відео з новим образом співачки. Під роликом співачка привітала з перемогою у шоу Еліну Іващенко - підопічну Ігоря Кондратюка.
"За лаштунками сказала їй, що відчуваю, що вона переможе. Хоча і є така думка, що найчастіше в шоу перемагають хлопці, що дівчата-прихильниці активно голосують). Хочу, щоб у вас завжди виростали крила, а натхнення ніколи не залишало вас. Не слухайте нікого, не слідуйте кліше. Будьте самобутніми", - написала Джамала.