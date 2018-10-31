"Труси для боягузів": Оля Полякова повністю роздяглася на Мальдівах

Фото: Оля Полякова (колаж РБК-Україна)

Співачка порадувала шанувальників ну дуже пікантними знімками

Популярна українська співачка Оля Полякова після того, як дала масштабне шоу "Королева ночі" в Києві, вирушила на відпочинок на Мальдіви. У своєму Instagram артистка поділилася дуже пікантними знімками.

На них Полякова позує на березі океану спиною до камери. При цьому співачка повністю оголена.

"трусыдлятрусов. добрий ранок!)" - написала Суперблондинка під фото.

Фото: Оля Полякова на Мальдівах (instagram.com/polyakovamusic)

Трохи пізніше вона опублікувала ще один схожий знімок з трохи іншого ракурсу.

"А ця вам більше нра? #трусыдлятрусов продовжуйте вишукувати целюліт, а я піду поплаваю))))" - зазначила співачка.

Фото: Оля Полякова на Мальдівах (instagram.com/polyakovamusic)

Звичайно ж, фото викликали ажіотаж серед підписників Олі - менш ніж за годину вони набрали тисячі лайків і безліч коментарів.

Більшість фоловерів позитивно оцінили знімок, зазначивши, що у Полякової шикарна фігура. Проте знайшлися й такі, які вважають подібні фото недоречними, а дехто предположи, що на знімках зовсім не Оля.

"Оля бути чистим і оголеним це не соромно, а сміливо. Тим більше фігура супер. Скільки людей, стільки й думок. Дуже", "Королева пляжу. Оля як завжди шикарна образ називається Єва в раю", "Неймовірно", "Класна фігура", "Так, дівчатка, всі зрозуміли які фото треба виставляти в инстаграмм?)) Вперед за Богинею))", "Це не твоя фотка (так безпалівно)", "Природа нас жінок наповнює! Гарного відпочинку Оль!!!!!", "Відмінне фото, але воно більше доречно для еротичного журналу))))", "Зачекайте, це ж не Оля!!!!!!!! Навіть волосся іншого кольору!!!", "Боже ОляА як твої діти до цього ставляться.Я в щоці", - пишуть передплатники.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова змінила 11 ефектних образів за концерт.

26 жовтня популярна українська співачка Оля Полякова зібрала повний зал шанувальників у київському Палаці спорту. Подивитися на грандіозне шоу "Королева ночі" зібралося майже 10 тисяч осіб. Під час концерту артистка вразила публіку неймовірно яскравими і ефектними нарядами, які регулярно змінювала.

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова зробила гучну заяву про президентство.

Відео: РБК-Україна