ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Труси не травмують психіку": Слава з НеАнгелів відповіла хейтерам

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.09.2019 - 14:26
"Труси не травмують психіку": Слава з НеАнгелів відповіла хейтерам
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка влучно відповіла недоброзичливцям на критику її фото

Слава Камінська з групи НеАнгели неодноразово натрапляла на невтішні коментарі "диванних критиків", які раз обговорювали і засуджували її відверті знімки, зокрема, фото в купальнику. Гостра на язик співачка завжди знаходить, що відповісти недоброзичливцям і робить це майстерно. Серія нових фото в купальнику, зроблена під час відпочинку на Лазурному березі, не залишилася непоміченою передплатниками артистки в Instagram. У відповідь на критично зауваження, Слава вирішила відповісти всім незадоволеним.

Співачка опублікувала фото в яскраво-рожевому довгому сарафані з оборкою внизу, завищеною лінією талією і довгими зав'язками на шиї, які розвивалися подібно шлейфу. Вона доповнила образ поясною шкіряною сумкою і масивними босоніжками на товстій підошві. Слава позує на кам'яних сходах поруч в оточенні буйної рослинності і квітів.

&quot;Труси не травмують психіку&quot;: Слава з НеАнгелів відповіла хейтерам

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Хоч на цьому фото труси не травмують психіку диванних експертів , і люблячі дружини можуть спати спокійно", - підписала вона кадр.

В жартівливій формі її вирішила підтримати телеведуча Леся Нікітюк. "Мене все одно травмує твоя дупа", - з гумором відреагувала теледіва на пост подруги.

&quot;Труси не травмують психіку&quot;: Слава з НеАнгелів відповіла хейтерам

Скріншот поста

Підписники Слави також почали жартувати з приводу критичних зауважень на адресу співачки.

  • І тільки десь далеко - далеко у Всесвіті, тихенько завиваючи, на цьому фото шукає целюліт щаслива мати щасливих дітей
  • Ну, деякі можуть травмувати фото відпочинку, що ж на всіх звертати увагу? Якщо є що показати, його потрібно показувати
  • Ну-ну, а через сукню бачу труси! Або це боді
  • Мені запахло полуничкою. Таке приємне фото
  • Гарненька!
  • Правильно, бережи мою психіку
  • Почуття гумору! Краса
  • Рапунцель прям

Скріншот коментарів

Раніше Слава з гурту "НеАнгели" в купальнику показала, як подолала свій страх. Співачка стрибнула у воду з борту яхти.

Слава з НеАнгелів озвучила свою зарплату: сума шокує Намагався вломитися в квартиру: Слава з "НеАнгелів" показала на відео маніяка
Новини України НеАнгелыСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся