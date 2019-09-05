"Труси не травмують психіку": Слава з НеАнгелів відповіла хейтерам

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка влучно відповіла недоброзичливцям на критику її фото

Слава Камінська з групи НеАнгели неодноразово натрапляла на невтішні коментарі "диванних критиків", які раз обговорювали і засуджували її відверті знімки, зокрема, фото в купальнику. Гостра на язик співачка завжди знаходить, що відповісти недоброзичливцям і робить це майстерно. Серія нових фото в купальнику, зроблена під час відпочинку на Лазурному березі, не залишилася непоміченою передплатниками артистки в Instagram. У відповідь на критично зауваження, Слава вирішила відповісти всім незадоволеним.

Співачка опублікувала фото в яскраво-рожевому довгому сарафані з оборкою внизу, завищеною лінією талією і довгими зав'язками на шиї, які розвивалися подібно шлейфу. Вона доповнила образ поясною шкіряною сумкою і масивними босоніжками на товстій підошві. Слава позує на кам'яних сходах поруч в оточенні буйної рослинності і квітів.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Хоч на цьому фото труси не травмують психіку диванних експертів , і люблячі дружини можуть спати спокійно", - підписала вона кадр.

В жартівливій формі її вирішила підтримати телеведуча Леся Нікітюк. "Мене все одно травмує твоя дупа", - з гумором відреагувала теледіва на пост подруги.

Скріншот поста

Підписники Слави також почали жартувати з приводу критичних зауважень на адресу співачки.

І тільки десь далеко - далеко у Всесвіті, тихенько завиваючи, на цьому фото шукає целюліт щаслива мати щасливих дітей

Ну, деякі можуть травмувати фото відпочинку, що ж на всіх звертати увагу? Якщо є що показати, його потрібно показувати

Ну-ну, а через сукню бачу труси! Або це боді

Мені запахло полуничкою. Таке приємне фото

Гарненька!

Правильно, бережи мою психіку

Почуття гумору! Краса

Рапунцель прям

Скріншот коментарів

Раніше Слава з гурту "НеАнгели" в купальнику показала, як подолала свій страх. Співачка стрибнула у воду з борту яхти.